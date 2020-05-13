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Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж

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Процессоры Intel Core 10-го поколения ещё не поступили в продажу. Счастливчикам, которые захотят обновить свой ПК или собрать новую систему, придётся покупать не только процессор, но и материнскую плату. Это значительно увеличивает расходы, заставляя задуматься о перспективности подобных растрат. Между тем, ещё до начала продаж стало известно, что производители материнских плат существенно подняли цены на свою продукцию.

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Несколько крупных ритейлеров уже начали предварительные продажи новых материнских плат. Что любопытно, цены у новинок просто заоблачные. Ниже можно ознакомиться с перечнем в одном из польских магазинов. Цены даны в злотых (умножаем на 17.54 для перевода в рубли). Так, довольно бюджетная ASUS Prime Z490-А оценена в 20 000 рублей. Ещё дальше пошла Gigabyte, наиболее бюджетная материнская плата которой – Z490 AORUS Master стартует с 34 000 рублей. 

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Это далеко не всё. Сообщается, что цены продолжают расти. Ситуация очень странная. Дело в том, что новые процессоры Intel Comet Lake-S будут продаваться по примерно таким же ценам, как и чипы предыдущего поколения. Ясно, что, если покупателям придётся переплачивать за материнскую плату, стимулов для покупки у них будет мало. Цены не окончательные. О том, насколько они могут подняться, будет видно к концу текущего месяца, когда ожидается начало продаж наиболее производительных 10-ядерных и 8-ядерных моделей. 

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