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Вчера стало известно, что Microsoft собирается очень сильно испортить жизнь компании Sony. Якобы, какую бы цену японская корпорация не установила на свою игровую приставку – Xbox Series X будет на 100 долларов дешевле. Сегодня стала известна информация о ценах на PlayStation 5. Скажем откровенно, она далека от идеала.

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Источник утверждает, что это конечная цена. Мало того, она официальная и была получена с презентации, которую сама же устроила Sony перед крупным ритейлером из Испании – GAME (вероятно, там было несколько ритейлеров в онлайн-режиме). На данный момент известно, что новая консоль получит два варианта:

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499 евро (540 долларов) – обычная версия с SSD на 850 Гб

599 евро (648 долларов) – премиальная версия с SSD на 1.65 Тб

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Согласно слухам, премиальная версия может получить не только увеличенный накопитель, но и какие-то другие «плюшки». Вероятно, в презентации эта информация была озвучена, но источник информации о ней умолчал.

Напомним, в начале июня должна состоятся презентация Sony, на которой не только расскажут об играх для новой консоли PlayStation 5, но и покажут её дизайн, а может даже поставят на стол, чтобы зрители онлайн-трансляции могли рассмотреть её подробнее.