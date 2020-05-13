Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики

для раздела Блоги
+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вчера стало известно, что Microsoft собирается очень сильно испортить жизнь компании Sony. Якобы, какую бы цену японская корпорация не установила на свою игровую приставку – Xbox Series X будет на 100 долларов дешевле. Сегодня стала известна информация о ценах на PlayStation 5. Скажем откровенно, она далека от идеала.

реклама

Источник утверждает, что это конечная цена. Мало того, она официальная и была получена с презентации, которую сама же устроила Sony перед крупным ритейлером из Испании – GAME (вероятно, там было несколько ритейлеров в онлайн-режиме). На данный момент известно, что новая консоль получит два варианта:

реклама

499 евро (540 долларов) – обычная версия с SSD на 850 Гб

599 евро (648 долларов) – премиальная версия с SSD на 1.65 Тб

реклама

Согласно слухам, премиальная версия может получить не только увеличенный накопитель, но и какие-то другие «плюшки». Вероятно, в презентации эта информация была озвучена, но источник информации о ней умолчал. 

Напомним, в начале июня должна состоятся презентация Sony, на которой не только расскажут об играх для новой консоли PlayStation 5, но и покажут её дизайн, а может даже поставят на стол, чтобы зрители онлайн-трансляции могли рассмотреть её подробнее. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
75
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
50
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
200
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
40
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
43

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
6 мая 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
383
Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
10
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
194
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
54
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
164
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
108
В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
6
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
73
В Китае перестал работать PlayStation Store из-за обнаружения угрозы существования бэкдоров
+
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
55
Проект 4K текстур для игры Ведьмак 3 получил обновление объемом более 2 ГБ, улучшающее мелкие предметы
2
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
46
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
91
Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
12
AMD перезапустила сайт GPUOpen и анонсировала новые графические технологии
9
Китайская компания Jingjia Micro работает над видеокартой, которая будет производительнее NVIDIA GTX 1080 – новый конкурент на рынке графических чипов
19
Похоже, подробности о The Elder Scrolls VI начнут поступать лишь через несколько лет
15
Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Улучшенная поддержка памяти и разгон системы с DRAM Calculator 1.7.1 для AMD Ryzen
25
Ryzen 7 4800U обошел Core i7-10750H по производительности при TDP меньшей в 3 раза
21

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
135
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
126
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
98
Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
50
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
75
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
8
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8

Сейчас обсуждают

Legioner1804
00:09
У 10600 и 10700 без "К" всего 65 TDP , они будут холодные. I7-10700 рассматриваю к приобретению. Так как следующие на DDR5 будут безумно дорогие, да и рынок долго будет устаканиваться.
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет 235 Ватт на частоте в 4.8 GHz и греется выше 90 градусов даже с 240mm СЖО
Sergiu Bunacalea
00:07
Хватит балаболить . B450 чипсет поддерживает следующие поколение процессоров ?
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
N1ghtwish
00:06
У них драйвера пишут индусы на аутсорсе, по-этому проще саму игру (движок) адаптировать под кривые дрова, чем индусов научить софт писать.
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
Егор Волков
00:04
Процессор слабый
Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
Saint_Diver
00:04
Ничего не путаешь? Сейчас каждое поколение чипсетов на АМ4 официально поддерживает по два поколения процессоров, а неофициально — три. Блин, находятся же еще неокрепшие умы, которые ведутся на всякие ...
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
E1nher1
00:01
Но вообще, ты прав, да. Надо расти и что-то делать дальше. Найти основную работу.
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
N1ghtwish
23:59
На ИК паяльную станцию денег не хватило? Решил по колхозному прогревать?
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
Даурен Ерзаков
23:58
Sapphire Radeon X800 GTO 256 MB была в то время, ностальгия)
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
Alexander Procenko
23:57
То есть они UE оптимизируют патчами под АМД карты, а почему не наоборот - свои драйвера не оптимизируют под UE?
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
Sergiu Bunacalea
23:57
С каких пор серверные процессоры имеют отношение к HEDT? Аббревиатура HEDT обозначает high-end desktop.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем