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Точных данных о ценах на игровые консоли следящего поколения пока нет. Между тем аналитики предполагают, что PlayStation 5 поступит в продажу по 500 долларов. Назвать это низкой ценой сложно. В этом случае нужно помнить, что внутри находятся современные комплектующие, быстрый накопитель и множество других компонентов. Ранние утечки сообщали, что Sony пошла на компромисс, выбрав мене производительную систему. В отличие от японской компании Microsoft явно дороже, что должно заставить американскую компанию реализовывать свои консоли по цене от 600 долларов. Новые слухи говорят об обратном.

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По мнению технических аналитиков, на этот раз Microsoft пойдёт ва-банк. Компания планирует демпинговать. Какую бы цену не попросила Sony за свою PlayStation 5, Xbox Series X окажется на 100 долларов дешевле. Это неожиданно, но вполне реализуемо. На счетах американской корпорации 136 миллиардов долларов живыми деньгами. Потеря 2 миллиардов долларов из-за снижения стоимости на 100 долларов не окажет существенного влияния на рыночную стоимость, но точно заставит рядовых покупателей голосовать рублём за самую быструю и недорогую консоль.

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Что до Sony, то сейчас продажа игровых приставок и игровой магазин практически единственные направления (кроме съёмок фильмов, но на дворе коронавирус), которые приносят существенную прибыль. Ценовая война японской корпорации не под силу.