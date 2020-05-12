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Совсем недавно стало известно, что процессоры AMD Ryzen 4000-й сери, построенные на архитектуре Zen 3, не получат поддержки существующих чипсетов В300-й и 400-й серий. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто намеревался заменить свой устаревший Ryzen 5 1600 на продвинутый Ryzen 5 4600 и выше. Как сообщают источники, всё не так плохо, как могло показаться.

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Скорее всего владельцы 300-й серии действительно окажутся за бортом. Поддерживать старые материнские платы никто не станет, а вот с В450-м и тем более Х470-м чипсетом не все так однозначно. Как выяснилось, никаких технических препятствия размещения новых процессоров на таких материнских платах нет. Всё решает бизнес. Продажи материнских плат максимальны в первые несколько месяцев после запуска новой линейки процессоров. Однако, происходит это с учётом того, что новый процессор требует нового чипсета и сокета.

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В нашем случае, если сразу же выпустить обновление прошивки для материнских плат на чипсетах В450 и Х470 – это приведёт к посредственным продажам. Есть мнение, что отказ от поддержки таких чипсетов был связан с давлением крупных ОЕМ-производителей и производителей материнских плат на компанию AMD.

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Таким образом, никто не станет мешать производителям материнских плат неофициально выпустить новый BIOS, для Zen 3 на свои продукты серий В450 и Х470. Вот только случится это не сразу. Мало кто захочет испортить себе отличные продажи. А это значит, что уже во второй половине 2021 года многие владельцы премиальных материнских плат смогут избавиться от своего Ryzen 7 2700, установив вместо него продвинутый Ryzen 9 4900Х.