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Скорее всего вы уже знаете, что новые настольные процессоры Intel Core 10-го поколения получились крайне противоречивыми. С одной стороны – перед нами отличная игровая производительность, которая будет обеспечена высокими тактовыми частотами, с другой – горячий чип и повышенное TDP. Более точные данные появятся к концу мая, между тем уже сегодня мы можем взглянуть на реальную производительность новых процессоров, если их ограничить заявленным производителем TDP.

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Перед нами два процессора: Core i9-10900 и Core i7-10700. Если взглянуть на спецификации, предоставленные производителем, то можно увидеть, что оба получили 65 Вт TDP. Это версии с заблокированным множителем, а значит они не поддаются разгону, что позволяет надеяться на их кроткий нрав. Перед тестированием оба чипа были ограничены штатными 65 Вт. Результат вы можете увидеть ниже.

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Ясно, что новое поколение процессоров Intel Core вышло горячим, но странно, что при фиксации TDP на штатных 65 Вт производительность падает так критично. Специально для сравнения представлены показатели 8-ядерного Ryzen 7 3700Х на тех же 65 ВТ. Как видите, процессор от AMD в штатном режиме оказывается гораздо быстрее конкурентов от Intel.

После того, как оба чипа от Intel получили по 150 Вт, результаты становятся совершенно иными. Core i7-10700 догнал Ryzen 7 3700Х, а Core i9-10900 ушёл в отрыв. Хотя, до Ryzen 9 3900Х@105Вт, ему всё равно далеко.