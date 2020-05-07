Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.4 ГГц на всех ядрах, уступив 12-ядерному AMD Ryzen 9 3900X в тесте Cinebench R15

для раздела Блоги
4
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В мае должны выйти настольные процессоры Intel Core 10-го поколения. Флагманом линейки станет 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K, который оценён в 488 долларов. Согласно официальным данным, он сможет разгоняться в режиме буста до 4.9 ГГц на всех 10-ти ядрах и до 5.3 ГГц на одном ядре. Большого тестирования данного процессора пока нет. Однако интересные результаты время от времени появляются в сети.

реклама

В одной из утечек упоминается процессор Core i9-10900K, который удалось разогнать на всех ядрах до тактовой частоты 5.4 ГГц. Тестирование проходило в популярном бенчмарке Cinebench R15. Так, в штатном режиме данный процессор набирает 2 347 баллов, а после разгона смог выйти за 3 000 баллов. Стоит отметить, что это почти на 50% быстрее флагманского Core i9-9900K.

реклама

реклама

В описании нет информации, каким образом происходил разгон, однако температуру удалось удержать в рамках 69 градусов. Для сравнения предоставляются показатели тестирования 12-ядерного AMD Ryzen 9 3900X, который теперь стоит 400 долларов. Что любопытно, новинка уступила более дешёвому чипу красных почти 200 баллов. Что до 16-ядерного Ryzen 9 3950X, то он очень далеко ушёл от показателей синих. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
39
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
37
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
23
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
59
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
20
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
68
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
146
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
40

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 68
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 74
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Художник RXart показал, как будут выглядеть герои Ведьмак 3 во вселенной Cyberpunk 2077
11
Xiaomi Мi 9T подешевел на 130 долларов – лучшая цена за один из самых красивых смартфонов 2019 года
13
Выбор оптимальной видеокарты для игр в разрешении 2К – эксперты Guru3d рассказали, сколько должна стоить видеокарта для комфортных 60 fps+
28
Need for Speed Most Wanted Redux 2020 Update 2 уже доступен для скачивания
4
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
99
Последнее обновление Red Dead Redemption 2 значительно повысило графику игры без ущерба для производительности
21
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
107
Nvidia Ampere будут выполнять трассировку лучей в четыре раза эффективнее чем Turing, а производство линейки GTX прекратится - сообщил Youtube-канал Moore's Law Is Dead
43
Выявляем превосходство двухканального режима памяти над одноканальным с процессорами Ryzen 3000 в играх - новое тестирование от hardwaretimes
87
AMD решила проблему с медленными видеокартами серии Radeon RX 5600 XT спустя 3 месяца после начала продаж
11
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 могут задержаться до 2021 года
66
HP сделала Core i7-10700F лучшую антирекламу, случайно показав его отставание от Ryzen 7 3700X
27
Инсайдеры рассказали о планах NVIDIA по выпуску видеокарт следующих поколений – Ampere и Hopper
21
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача стартового набора для EVE Online, посвященного 17-летней годовщине онлайн-игры
4
Стоимость Honor View 20 упала на 180 долларов
4
ОЗУ и память для SSD резко подорожали – самая высокая стоимость за последние 10 месяцев
18
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft планируют выпустить в конце года
2
Количество геймеров, использующих процессоры AMD Ryzen, за год увеличилось на 20%
106
Ломаные линии: вскрыты коробки с процессорами Intel Comet Lake-S
23
Немецкая весна: объёмы продаж видеокарт в апреле выросли в полтора раза
18

Популярные статьи

Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
49
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
37
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
31
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
39

Сейчас обсуждают

Ry Zen
02:21
В оригинальной трилогии очень симпатичные и харизматичные персонажи от Шепарда и Эшли до Гарруса и Тали с этой, которая командовал на Омеге... Если их испоганят, это будет каминг аут, станет очевидно,...
Слух: Electronic Arts готовит обновлённую трилогию Mass Effect
Усильте желание партнерши!✅
02:18
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
Усильте желание партнерши!✅
02:18
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
Усильте желание партнерши!✅
02:18
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
Усильте желание партнерши!✅
02:17
Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
Усильте желание партнерши!✅
02:17
Немецкая весна: объёмы продаж видеокарт в апреле выросли в полтора раза
Усильте желание партнерши!✅
02:17
Ломаные линии: вскрыты коробки с процессорами Intel Comet Lake-S
Усильте желание партнерши!✅
02:17
Количество геймеров, использующих процессоры AMD Ryzen, за год увеличилось на 20%
Усильте желание партнерши!✅
02:17
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft планируют выпустить в конце года
Усильте желание партнерши!✅
02:17
ОЗУ и память для SSD резко подорожали – самая высокая стоимость за последние 10 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем