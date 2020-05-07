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В мае должны выйти настольные процессоры Intel Core 10-го поколения. Флагманом линейки станет 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K, который оценён в 488 долларов. Согласно официальным данным, он сможет разгоняться в режиме буста до 4.9 ГГц на всех 10-ти ядрах и до 5.3 ГГц на одном ядре. Большого тестирования данного процессора пока нет. Однако интересные результаты время от времени появляются в сети.

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В одной из утечек упоминается процессор Core i9-10900K, который удалось разогнать на всех ядрах до тактовой частоты 5.4 ГГц. Тестирование проходило в популярном бенчмарке Cinebench R15. Так, в штатном режиме данный процессор набирает 2 347 баллов, а после разгона смог выйти за 3 000 баллов. Стоит отметить, что это почти на 50% быстрее флагманского Core i9-9900K.

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В описании нет информации, каким образом происходил разгон, однако температуру удалось удержать в рамках 69 градусов. Для сравнения предоставляются показатели тестирования 12-ядерного AMD Ryzen 9 3900X, который теперь стоит 400 долларов. Что любопытно, новинка уступила более дешёвому чипу красных почти 200 баллов. Что до 16-ядерного Ryzen 9 3950X, то он очень далеко ушёл от показателей синих.