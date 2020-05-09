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Последняя версия DRAM Calculator для процессоров Ryzen позволит легко разогнать оперативную память даже новичкам

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Нет никаких сомнений, что все наши постоянные читатели настоящие гуру разгона. Они с лёгкостью определяют, до каких частот можно разогнать любой модуль памяти с расстояния десяти метров, а также способны рассчитать оптимальные тайминги в уме всему подъезду за считанные секунды. Между тем, есть и такие, кому приходится долго и кропотливо подбирать идеальную конфигурацию. Специально для них вышла новая ревизия популярной программы DRAM Calculator для всей линейки процессоров Ryzen на сокете AM4. 

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Со всеми новыми функциями DRAM Calculator 1.7.1 вы можете ознакомиться по ссылке. Мы же хотим рассказать о новой настройке, которая поможет новичкам получить неплохих результатов разгона памяти и оптимальных настроек таймингов, не обладая глубокими знаниями в данном вопросе.

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Создатель ПО сообщает, что вместе с командой тестеров потратил около 900 часов на тестирование памяти на чипах Samsung b-die, Micron e-die (062 и 055) и Hynix CJR (DJR). Прежде всего нужно подобрать автоматические настройки при помощи опций: «Calculate SAFE» или «Calculate FAST». После этого, новичкам важно обратить внимание на настройку «Compare timings (ON/OFF)». Она показывает, насколько ваши текущие тайминги можно оптимизировать. Всего представлено 4 цвета: от красного до бирюзового. 

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Красный – больше добиться от вашей памяти уже ничего не удастся. Бирюзовый – тайминги можно смело ужимать. Таким образом, вы можете понять, есть ли у вашей системы скрытый потенциал для увеличения производительности. Пока данная настройка работает только на чипах памяти Samsung b-die. Однако, если опция будет принята сообществом, количество чипов будет расширено и на других производителей. 

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Андрей Илясов
21:17
через программу thaiphoon burner , там будет видна вся подноготная твоей памяти ))
Последняя версия DRAM Calculator для процессоров Ryzen позволит легко разогнать оперативную память даже новичкам
Андрей Илясов
21:16
да, кое что добавилось. Не глобально конечно, но все же.
Последняя версия DRAM Calculator для процессоров Ryzen позволит легко разогнать оперативную память даже новичкам
Redialplease
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