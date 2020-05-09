Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время от времени маркетологи информируют нас об отличных продажах процессоров AMD. К примеру, недавно выяснилось, что за год процент красных чипов в Steam вырос на 20%. В абсолютных цифрах это ничтожно мало, но тенденция вырисовывается очень интересная. Ещё больше любопытных сведений рассказывают представители торговой сети Mindfactory, которые уверяют, что доля продаж чипов AMD уже дошла до 83.7% на конец марта 2020 года. Сегодня у нас статистика продаж из Южной Кореи.

реклама

На конец 2019 года в данном регионе сложился паритет между обеими компаниями: примерно 50/50. Между тем, уже по итогам 1 квартала 2020 года за красными закрепилась доля в 60.56%. Лучше всего продаются чипы Ryzen 5 2000-й и 3000-й серий. Что любопытно, Intel удаётся удерживать позиции за счёт серии Core i5. Однако, по мнению экспертов, новые Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х способны занять их нишу благодаря отличной производительности и низкой цене.

реклама

Немного отстают ноутбуки и готовые сборки, где у синих традиционно сильные позиции. Несмотря на это, даже здесь AMD бьёт рекорды. Так, на начало января доля красных в сегменте ноутбуков составляла 15%. Теперь она достигла 22.76%. Продажи растут за счёт бюджетных устройств на базе Ryzen 3000. Между тем, по мнению аналитиков, как только на рынке появится больше ноутбуков на базе Ryzen 4000, процент продаж мобильных чипов AMD может возрасти до 30%.

реклама

AMD против Intel

реклама

Согласно статистике, в данный момент продажи процессоров AMD достигли 10-летнего максимума. Говорить о тотальном превосходстве не стоит, ведь мы не обладаем глобальными цифрами продаж. Ясно, что продажи красных процессоров будут только нарастать, а то, сколько ещё процентов удастся занять AMD, мы увидим уже скоро.