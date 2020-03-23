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Статистика продаж процессоров разнится от страны к стране и даже от региона к региону. Если в большинстве регионов с большим отрывом побеждает Intel, то благодатный немецкий рынок расставил свои приоритеты совершенно по-иному. Крупный ритейлер Mindfactory не забывает делиться ежемесячными подробностями успеха компании AMD.

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На этот раз у нас очень любопытная статистика, которая утверждает, что наиболее продаваемые 10 позиций остались за красными процессорами. С огромным отрывом идёт Ryzen 5 3600, который был куплен в количестве 1 900 единиц. Следом Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X, продажи которых не менее впечатляющие и составили 900 и 500 единиц соответственно.

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Первый процессор от Intel, которому удалось привлечь привередливую немецкую аудиторию – это 6-ядерный Core i5-9600K. Назвать это успехом сложно. Общее количество проданных чипов AMD в процентном эквиваленте составило 83.7%, у Intel – 16.3%. Дополнительно Mindfactory указывает, что общие продажи красных процессоров принесли 1 256 000 евро, в то время как показатель синих – 244 700 евро. Ещё более впечатляющие продажи материнских плат. Здесь у Intel всего 9.5% с 655 штуками.