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В данный момент Steam является самой массовой площадкой, где геймеры из разных стран могут купить игру из огромного списка предложений. Другой такой нет и пока не предвидится. Ежемесячно Steam размещает статистику, которая позволяет сделать выводы о предпочтениях десятков миллионов геймеров. При этом, одной из излюбленных тем аналитиков остаются процессоры. В данном материале мы изучим тенденции на рынке чипов за прошедший год.

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Итак, ровно год назад доля процессоров AMD составляла 18%. Показатели то слегка повышались, то снова снижались, удерживаясь в одном и том же положении длительное время. По данным на конец апреля 2020 года, количество геймеров, использующих для входа в Steam процессор AMD, доходит до 22%. С одной стороны – такой рост кажется несерьёзным. С другой – это рывок на 20%.

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Очень скоро на прилавки хлынут новые процессоры Intel Core 10-го поколения, которые смогут предложить высокий геймерский потенциал. Вполне вероятно, синие снова вернут себе часть рынка. Между тем, уже в конце 2020-начале 2021 года появится линейка от AMD Ryzen 4000. Это должно качнуть чашу весов в сторону красных. О наступлении переломного момента речь не идёт. Однако тот факт, что AMD продолжает наращивать свою рыночную долю, уже ни у кого не вызывает сомнений.