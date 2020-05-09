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Одна из самых ожидаемых игр – Diablo IV была анонсирована на BlizzCon 2019. На большой презентации Blizzard показала трейлер с игровым процессом, а также рассказала о деталях будущего проекта. Так, известно, что одной из ключевых фишек игры будет большой бесшовный мир. Геймер сможет пойти в любом направлении. Никаких ограничений, кроме уровня и способностей. Немного подпортили общую картину сообщения о микротранзакциях, но сейчас этим путём двигаются почти все разработчики. Между тем долгое время о судьбе проекта ничего не было слышно.

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Несколько дней назад на страницах форума Mmo-champion netizen была найдена переписка, в которой Blizzard рассылает своим партнёрам информацию о доступе к игре через свою CDN (сеть доставки контента). Ранее уже было известно, что «Fenris» является кодовым названием для игры Diablo IV.

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Содержимое контейнера зашифровано, а значит получить к нему доступ могут только те, у кого есть ключ шифрования. Судя по всему, одна из первых альфа-версий игры уже готова, и Blizzard занимается её активным тестированием. Точных данных на этот счёт нет. Компания, как обычно, ничего не комментирует. Однако, если брать во внимание тот факт, что Blizzard не предполагала выпускать Diablo IV на консоли текущего поколения, то кажется логичным, что она может быть готова к началу продаж консолей следующего поколения.

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