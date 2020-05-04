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Совсем недавно стало известно о том, что AMD готовит к выходу новый чипсет для материнских плат – B550. Всё дело в том, что для тех, кто хочет получить доступ к перспективной технологии PCIe 4.0, сейчас нужно покупать дорогие материнские платы на Х570 чипсете. Похоже, нас ждёт некоторое снижение цен, но не такое большое, как хотелось бы.

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Как ранее сообщала AMD, к выходу готовится не менее 60-ти продуктов от главных мировых производителей материнских плат: ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI и многих других. Также стало известно, что чипсет B550 будет компромиссным решением, которое получит лишь часть флагманских возможностей Х570-го. И в этой ситуации оставалось узнать, какая будет цена у новых материнских плат. Некоторые опасались, что полная реализация PCIe 4.0 значительно поднимет стоимость материнских плат на чипсете B550. Судя по всему, цена действительно будет не маленькой, но и не такой большой, как у материнок на Х570-м.

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В Австралийском электронном магазине появился предзаказ на материнскую плату ASUS ROG Strix B550-F. Известно, что она построена на новом чипсете B550. Цена материнской платы оказалась на уровне 167 долларов вместе с налогами. Если вычесть налоги в Австралии, то выходит около 140 долларов (в некоторых странах будет ещё больше из-за специфической системы налогообложения и торговых пошлин). Важно помнить, что это предзаказ, и цены могут быть скорректированы в любую сторону. Между тем такая стоимость явно не может считаться низкой, поскольку B550 – ранее позиционировался как среднебюджетный чипсет (по аналогии с B450). Однако, цена на него гораздо ниже, чем на существующие материнские платы на чипсете Х570. Кроме того, не стоит забывать, что другие производители могут выпустить менее производительные, а значит более дешёвые материнские платы.