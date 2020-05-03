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Эпидемия коронавируса ударила по сотням миллионам людей по всему миру. Страдают десятки отраслей экономики. Огромное количество людей либо лишилось работы, либо переведено на минимальную оплату труда. Есть и те, кто работает удалённо. Итог у всего этого один: у нас появилось больше времени на игры. Скажу честно, в последние полгода я почти не играл. Просто не было времени. Зато во время самоизоляции я, что называется, оторвался. Я перепробовал целую кучу игр и готов вам рассказать, в какие из них вам стоит поиграть прямо сейчас.

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Отмечу заранее, игры никак не структурированы. Нет ни первых ни последних мест. Те из них, которые мне не нравятся, я дополнительно отмечу. Также есть такие, в которые я играл мало по определённым причинам, но это не значит, что я не могу вам их порекомендовать или наоборот, высказать о них своё мнение.

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Огромное разочарование. Когда я узнал, что вместо продолжения легендарной игры выйдет это, я был откровенно удивлён. Из того, что я знаю об игре, у меня к ней сложилось вполне положительное мнение. Но играть в неё я не буду. На самом деле это просто неплохая игра, которая к вселенной Half-Life не имеет никакого отношения. Единственная игра, в которую из списка я не играл из списка.

Monster Hunter World: Iceborne. Купил игру, как только у меня появилась возможность. Трейлеры и обзоры говорили, что игра должна меня заинтересовать. Я долго страдал. Пытаясь себя уговорить. Ну не зря же я тратил деньги! Зря. Невнятная сюжетная линия, неудобная боевая система (с джойстиком ещё хуже), затянутое начало. Мне не зашло. А ещё убогие главные герои. Я очень разочарован.

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Игру не стал покупать, так как есть у меня на аккаунте на приставке Рlaystation 4. По поводу этой игры скажу следующее: если ваш компьютер достаточно быстрый – берите, не глядя. Это одна из лучших игр последних лет. Но, если ваша видеокарта слабее GeForce RTX 2060 – лучше не стоит. Игра слишком криво портирована и будет тормозить.

Doom Eternal. Вполне неплохо. Я уделил игре всего три часа времени и удалил. Возможно, я хочу от разработчиков чего-то другого, но мне последняя версия не зашла. Всё на своих местах. Мне кажется она достойна того, чтобы поклонники жанра попробовали в неё поиграть. Видимо, я к их числу просто не отношусь.

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Resident Evil 3 Remake. Я никогда не понимал Resident Evil. Почти все части благополучно прошли мимо меня. На этот раз у меня был бесплатный доступ к аккаунту с этой игрой, и я пару часов своего времени посвятил лицезрению обёрнутой в новенькие текстуры Джилл. От ремейка ожидаешь большего. Я бы такое не купил. Но поиграл с интересом.

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После того, как я не смог купить игру в Steam, я всё равно решил в неё поиграть. Игру я прошёл, свою порцию удовольствия получил. Спасибо разработчикам, что сэкономили мои деньги, разместив её в левом магазине. Сейчас последняя часть метро продаётся с большой скидкой. Вполне достойная игра. Правда я играл без трассировки лучей.

Assassin’s Creed Odyssey. Здесь я имею в виду последние дополнения, которые меня приятно удивили. Игру я прошёл ещё в 2018 году, а дополнения несколько недель назад. Во время прохождения у меня была одна проблема: мне приходилось спасть и есть! В целом, после части про Эцио Аудиторе – это лучшая игра серии. Рекомендую. Играйте Кассандрой. Для неё заготовили много сюрпризов.

RAGE 2 и Borderlands 3. Я не зря две игры объединил в одно описание и честно пытался поиграть в обе. Borderlands 3 даже заняла у меня часов 10. Жутко однообразно. Никакой фантазии. Просто печаль. Лет 10 назад мне такое заходило отлично. Сейчас – нет. Хотите убить несколько десятков часов – обе игры для вас обязательны.

The Outer Worlds. Эту игру я ждал больше других. Я честно пытался заставить себя в неё играть. Вначале я думал, что просто чего-то не понимаю. Это же почти Масс Эффект. Тут вам и космопорты и полная свобода действия. Вердикт один: мелко и примитивно. После трёх дней мучений я забыл о ней, как о страшном сне. Учитывая, что я обожаю РПГ, эта игра вызвала отторжение. Может у вас по-другому.

Star Wars – Jedi: Fallen Order. Никаких откровений. Просто хорошая игра. Мне понравилось. Я её ещё не прошёл. Решил оттянут момент. Может быть к середине мая доиграю. Очень советую. Хотя, управление жутко кривое, что на джойстике, что с клавиатуры.

Sekiro: Shadows Die Twice. Ужасно. Игра создана, чтобы приносить вам страдания. Разработчики решили, что, если монстры будут невероятно сильными, это сделает игру хорошей. Ничего подобного. Худшая игра из тех, что я честно купил. Не рекомендую.

Mortal Kombat 11. Отличная игра для весёлой компании. Специально для предыдущей версии Mortal Kombat я купил крутейший джойстик, который уже несколько месяцев пылится, поскольку ко мне никто не приходит. Будем надеяться, коронавирус уйдёт далеко и надолго, и как можно скорее.

Call of Duty: Modern Warfare (2019). Поиграл в неё благодаря аккаунту моего друга. Никаких откровений. Та же жвачка, что и десять лет назад. Я явно не поклонник такого жанра. Особенно странно покупать новую версию из года в год, чтобы побегать в онлайне с той же графикой и оружием. Для этих целей есть Контр Страйк.

Far Cry: New Dawn. Прошёл от начала, до конца. Концовка так себе. Но играть можно. Играл в своё удовольствие, поэтому не все, кто мог у меня дожили до конца. Рекомендую. Полная свобода действий и большой игровой мир.

Wolfenstein: Youngblood. Вообще не понимаю, для кого эта игра. Хорошо, что я скачал её бесплатно, а не купил. Я вообще не знаю, как в это можно играть. Делит с Sekiro: Shadows Die Twice первое место в моём списке худших игр. Очень разочарован.

Gears 5. Купил, играю. Интересно. Поиграл всего 5 часов. Думаю, дальше будет только лучше. Жанр явно не мой, но игра мне понравилась. Уверен, что пройду её до конца. Советую. Дополню. В середине игры стало нудно. Удалил.

DiRT Rally 2.0. Воспринимать её всерьёз я отказываюсь. Так, вспомнить, что она у тебя есть, и поиграть часик в месяц, не больше. Кому-то может быть интересно. Мне не зашло.

Darksiders: Genesis. Когда вышла третья часть одной из моих любимых игр, я подумал, что это только проба пера. В следующий раз ребята сделают работу над ошибками. Увы, серию убили эксперименты. Уж лучше бы серия окончилась на двух первых частях.

Devil May Cry 5. Неплохо. Прошёл с большим удовольствием, как и все предыдущие игры серии. Остались только положительные эмоции. Рекомендую.

Control. Откровенно мутная и медленная игра. Чувствуешь себя Шерлоком Холмсом. Спасибо, нет.

Скажем так, у всех свои предпочтения. Если вы не нашли из моего списка ничего для себя, поиграйте в Ведьмака. Летом, когда у меня будет отпуск (с этим коронавирусом его может и не быть) я планирую в третий раз его пройти. На этот раз с особым пристрастием. В списке только те игры, в которые я лично играл. Если я что-то упустил, обязательно отметьте в комментариях, я обязательно в них поиграю (или нет).