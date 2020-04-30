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10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался не способен справиться с 16-ядерным AMD Ryzen 9 3950X в многоядерном тесте Cinebench R15

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Сегодня состоялся анонс новой линейки процессоров Intel Core 10-го поколения. Стоит отметить, что ранние предположения о ценах полностью оправдались. Новые чипы получат ожидаемую цену, которая оказалась ниже самых худших ожиданий, но выше чем было озвучено в оптимистичных прогнозах. В данный момент у нас ещё нет официальных сравнительных результатов, а значит мы не можем сказать с уверенностью, насколько новые процессоры будут быстрее текущего поколения. Именно поэтому последние тесты привлекают повышенное внимание.

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В тесте Cinebench R15 сошлись три процессора: 

  • Intel Core i9-10900K – 10 ядер и 20 потоков
  • Intel Core i9-9900K – 8 ядер и 16 потоков
  • AMD Ryzen 9 3950X – 16 ядер и 32 потока

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Как видите, в одноядерном тесте процессоры набрали: 222, 219 и 213 баллов соответственно. Новый 10-ядерный чип Intel идёт с отрывом от 16-ядерного AMD, вот только разница эта минимальна. Чего не скажешь о многоядерном тестировании. Там всё становится на свои места. Итоговые баллы: 2645, 2025 и 3932 балла соответственно. Что же, новый 10-ядерный процессор прибавил производительности, но её всё ещё недостаточно, чтобы тягаться с 16-ядерным монстром Ryzen 9 3950X. Разрыв огромен и равняется почти 1300 баллов, что в переводе на проценты достигает почти 40%.

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