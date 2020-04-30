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К настоящему моменту мы уже знаем не только ключевые особенности игровой приставки следующего поколения PlayStation 5, но и ориентировочную дату анонса, которая произойдёт в начале июня в рамках журнала PlayStation Magazine. Кроме того, некоторые ритейлеры уже принимают заказы на отгрузки первых консолей в конце ноября 2020 года. Между тем, не дремлют и инсайдеры, которые нашли ещё одну интересную особенность будущего хита продаж.

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В центре внимания новой утечки операционная система игровой консоли. Инсайдер указывает, что она будет гораздо легче, чем та, что есть на текущей PlayStation 4. Кроме того, она также окажется проще, чем у конкурента – Xbox Series X. Это позволит сделать количество доступной памяти больше, повысив общую производительность. Ещё более впечатляюще эта особенность выглядит в тандеме с быстрым накопителем, который должен запускать новую операционку в считанные секунды.

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Дополнительно стало известно об особенностях работы кнопки Create на джойстике DualSense. После её нажатия на экран будет выведено приложение «Creation Studio», которое позволит делиться игровым процессом в реальном времени, а также сохранять видео и фото уже пройдённых участков игры. Это должно ещё больше интегрировать геймеров со стриминговыми службами, а также позволить им создавать контент без необходимости обращения к дополнительным инструментам и дорогостоящему оборудованию.