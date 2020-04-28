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Согласно предварительным оценкам, начало продаж игровых приставок следующего поколения стартует в конце ноября текущего года. Есть некоторый шанс, что их могут перенести из-за эпидемии коронавируса, но официальных подтверждений на этот счёт не поступало. Между тем, несмотря на то, что до этого события осталось не более полугода, мы так и не увидели официальную презентацию новой игровой приставки PlayStation 5. Судя по всему, всем фанатам придётся ещё немного подождать, ведь одна из возможных дат анонса всплыла в интернете.

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Обратите внимание, перед нами не слухи, а постер журнала PlayStation Magazine, который является официальным рупором Sony. Взгляните на изображение ниже. Редакция журнала утверждает, что PlayStation 5 уже рядом и прибудет 2 июня, поскольку именно на эту дату намечен выход цифровых и физических копий очередного выпуска популярного издания.

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Передавать все версии, которые зародились в головах фанатов нет смысла. Отметим, что некоторые полагают, что анонс может случиться и ранее, строя различные гипотезы и невероятные версии. Кроме анонса PlayStation 5 ожидается большая презентация линейки игр, которые войдут в стартовую линейку. Эксперты предлагают дождаться середины мая, когда утечек о новом выпуске будет больше. Именно тогда можно будет сказать точнее о планах Sony и о будущем анонсе.