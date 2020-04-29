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Время от времени в интернете всплывают слухи о цене на игровую приставку PlayStation 5 от японской корпорации Sony. Ранее ритейлеры указывали суммы от 400 до 1 000 долларов. Сегодня ещё один итальянский продавец решил поделиться собственной информацией о стоимости консоли следующего поколения.

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Сегодня на сайте Gamelife появилась возможность предзаказа игровой приставки PlayStation 5. Итак, цена зафиксирована на уровне 450 евро или 490 долларов. Это соответствует раним предположениям о номинальной стоимости в 500 долларов, однако противоречит большинству утечек, в которых ценник был значительно завышен.

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Кроме стоимости Gamelife указал и дату отгрузки, отметив её начало на 20-е ноября 2020 года. Неясно, знает ли что-то итальянский ритейлер или просто пытается заработать на ажиотаже. Как бы то ни было, данный ценник кажется более реалистичным, а дата наиболее вероятной, поскольку ранее неоднократно указывался День Благодарения 26 ноября.

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