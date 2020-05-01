Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 SUPER – выясняем, как сэкономить 150 долларов без потери реальной производительности в играх под руководством Ютуб-канала Benchmark
Как правило, в тестировании видеокарт принимают участие конкуренты с приблизительно одинаковой стоимостью. Чаще всего модели NVIDIA дороже, поскольку предлагают не только стабильные драйвера (по крайней мере, так считают многие наши читатели), но и трассировку лучей, которой нет у AMD. Тем не менее, разрыв между ними не превышает 50 долларов, а значит в условиях меняющегося рынка реальная стоимость может быть почти незаметной. Сегодня у нас совершенно другая ситуация. Перед нами видеокарты с разницей в стоимости более 120-150 долларов.
реклама
Radeon RX 5600 XT получила рекомендованную стоимость на уровне 279 долларов. GeForce RTX 2060 SUPER стартует с 400 долларов (на самом деле найти такую карту дешевле 430 долларов невозможно). Все тесты проводились в разрешении 2К на процессоре Intel core i7-8700K. Главная задача состояла в демонстрации того, что в реальных условиях разница в 10 fps не играет никакой роли, а вот разница в стоимости, порой доходящая до 150 долларов, может быть очень обременительной. Даём слово экспертам популярного канала Benchmark.
реклама
рекламаВ обычной ситуации подобные результаты мы бы назвали полным провалом. Вот только сегодня у нас необычное тестирование. В связи с этим мы бы хотели задать нашим читателям уместный вопрос: многие из вас замечают разницу между 80 и 86 кадрами в секунду? Уверены, что таких практически нет. Если fps превышает 60 и выше, то отыскать разницу даже в 10 кадров нереально. Что же, выводы напрашиваются сами: зачем переплачивать 150 долларов, если можно комфортно играть, сэкономив их на более полезные вещи.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила