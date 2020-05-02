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Гражданин Канады проиграл 500 тысяч долларов в «Камень, ножницы, бумага» – история со счастливым концом

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Пожалуй, на земле нет такого человека, который никогда не играл в популярную «Камень, ножницы, бумага». Если вам нечем заняться, рекомендуем ознакомиться с историей этой игры, которая насчитывает не менее 400 лет. Как правило, в «Камень, ножницы, бумага» играют со скуки, для определения очерёдности или разрешения мелких споров. По крайней мере, так делает большинство людей, но не герой нашего материала.

В январе 2011 года азартный канадец по имени Эдмунд Марк Хупер решил сыграть со знакомым Мишелем Примо в «Камень, ножницы, бумага». В какой-то момент азарт захватил игроков и Эдмунд, пытаясь отыграться, поставил на кон 517 тысяч долларов. Ставка была явно абсурдной, но второй игрок принял её и победил.

Расстроенный Эдмунд пришёл домой и всё рассказал жене. Однако, она, вместо того чтобы продавать жильё, пошла к адвокату. Как понимаете, дело затянулось. Какие-то суды выигрывались, другие проигрывались. Эдмунд взял ипотеку для погашения задолженности. В 2017 году выплаты были приостановлены постановлением Верховного суда. 

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С тех пор прошло ещё несколько слушаний и в конце концов 17 апреля 2020 года был вынесен окончательный вердикт. Квебекский апелляционный суд постановил, что спор является недействительным, поскольку сумма ставки чрезмерна. Также судья уточнил, что, несмотря на некоторую долю везения, в игре «Камень, ножницы, бумага» можно развить мастерство, которое и могло привести к победе над Эдмундом. Эдмунд с женой уже приготовились возвращаться в свой бывший дом. 

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