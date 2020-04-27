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Мы уже неоднократно рассказывали о новой технологии – ReShade, которая позволяет практически в любую игру добавить функцию трассировки лучей. Многие критики заявляют, что настоящий Ray Tracing не имеет ничего общего с подделкой в виде шейдеров. Здесь с ними можно поспорить, ведь игрокам неважно, как производитель добился тех или иных визуальных результатов. Главное, что они есть, видны невооружённых взглядом и имеют высокое качество исполнения.

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Всё больше игр получают трассировку лучей. Среди наиболее известных проектов можно упомянуть: Dark Souls, GTA V и Ведьмак 3. Список далеко не полный. Сегодня стало известно о расширении линейки игр с трассировкой лучей на одного из лучших представителей жанра киберкпанк – Deus Ex: Human Revolution. Подобных результатов удалось добиться благодаря шейдеру Pascal Gilcher. Он в значительной степени меняет освещение, придавая игре новую жизнь.

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Видео можно посмотреть выше. Автор заявляет, что продолжит работу над проектом. По его словам, ключевым преимуществом использования шейдеров для получения трассировки лучей является тот факт, что эта технология будет работать на любой актуальной видеокарте. Это значит, что такая мощная карта, как GeForce GTX 1080 Ti, может обрести новую жизнь благодаря работе энтузиастов.