В культовую игру GTA V добавили трассировку лучей и реалистичные 4К-текстуры – графика следующего поколения в лучшей игре десятилетия
Трудно поверить, но Grand Theft Auto V вышла в 2013 года. За время своего существования она стала одной из самых продаваемых в истории и уж точно самой прибыльной игрой за последнее десятилетие. Онлайн GTA V не затихает никогда. Гангстерский мир оказался таким привлекательным, что геймеры со всех стран мира готовы тратить последние деньги на покупку игровых ценностей. Но, сегодня не об этом.
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Время идёт, старушка GTA V не молодеет. Сегодня мы хотим рассказать о невероятной модификации, которая превратила игру в настоящий Next Gen. Графика нового поколения, улучшенные текстуры и 4К-разрешение. Кроме этого, проведена масштабная работа с освещением и цветовой гаммой, после чего игра стала более реалистичной. Модификация называется 4K MAX SETTINGS PC. Если после просмотра ролика вы захотите её установить, посмотрите в строку подробнее, там есть все ссылки на дополнительный контент, а также подробное руководство.
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Одной из ключевых фишек мода является трассировка лучей. Бывают игры, в которых она плохо заметна. Тёмные помещения, коридоры с тусклым светом. Разобраться, есть трассировка или нет, бывает откровенно сложно. В GTA V эта технология выглядит действительно круто. Отметим, что любой из вас может включить трассировку лучей в GTA V. Нужно только захотеть.
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