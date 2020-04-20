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Включаем трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре – простая методика для новичков от Нardwaretimes

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Трассировка лучей оказалась настолько популярной технологией, что даже приставки следующего поколения будут поддерживать её в качестве главного игрового стандарта. Это позволит миллионам геймеров увидеть настоящую графику следующего поколения, ведь последнее десятилетие мы были свидетелями простого увеличения текстур и игрового разрешения за счёт наращивания производительности видеокарт. 

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В данный момент только видеокарты серии NVIDIA RTX имеют поддержку трассировки лучей. Однако, цена на самый бюджетный вариант начинается с 350 долларов, что делает вход в мир новых технологий крайне дорогостоящим предприятием. Сегодня появилась возможность реализовать трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре.

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Помните, всё это вы проделываете на свой страх и риск. Трассировка лучей работает неплохо, но в некоторых играх встречаются артефакты. Кроме того, в некоторых играх визуальные эффекты уступают таковым от NVIDIA. Хотя, учитывая очень небольшое количество игр с трассировкой лучей от NVIDIA, у вас есть уникальная возможность опробовать продвинутую технологию там, где её до вас почти никто не видел. 

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Прежде всего нужно скачать программу ReShade. Далее выбираем API. Лучше всего использовать DirectX 11. Если игра очень старая, возможно, стоит попробовать DirectX 9. Для продвинутых пользователей все сведения об используемом API можно посмотреть в утилите MSI Afterburner. Новичкам лучше ничего больше не предпринимать. Игнорируем следующий пункт с шейдерами. Для работы с ним нужно больше опыта и желания экспериментировать. После первых удачных попыток вы обязательно вернётесь к шейдерам. Следующий шаг платный (5 долларов). Вам нужно загрузить шейдеры McFly's Patreon (если считаете, что можете не платить, ищите шейдеры на торрентах, они там уже давно лежат). Далее копируем папки «Shader» и «Textures» в каталоги с игрой с заменой файлов. На этом всё, приятной игры. 

P.S. Не спешите. Внимательно изучите инструкцию здесь и на официальных сайтах, это в ваших интересах. 

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