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Трассировка лучей оказалась настолько популярной технологией, что даже приставки следующего поколения будут поддерживать её в качестве главного игрового стандарта. Это позволит миллионам геймеров увидеть настоящую графику следующего поколения, ведь последнее десятилетие мы были свидетелями простого увеличения текстур и игрового разрешения за счёт наращивания производительности видеокарт.

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В данный момент только видеокарты серии NVIDIA RTX имеют поддержку трассировки лучей. Однако, цена на самый бюджетный вариант начинается с 350 долларов, что делает вход в мир новых технологий крайне дорогостоящим предприятием. Сегодня появилась возможность реализовать трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре.

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Помните, всё это вы проделываете на свой страх и риск. Трассировка лучей работает неплохо, но в некоторых играх встречаются артефакты. Кроме того, в некоторых играх визуальные эффекты уступают таковым от NVIDIA. Хотя, учитывая очень небольшое количество игр с трассировкой лучей от NVIDIA, у вас есть уникальная возможность опробовать продвинутую технологию там, где её до вас почти никто не видел.

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Прежде всего нужно скачать программу ReShade . Далее выбираем API. Лучше всего использовать DirectX 11. Если игра очень старая, возможно, стоит попробовать DirectX 9. Для продвинутых пользователей все сведения об используемом API можно посмотреть в утилите MSI Afterburner. Новичкам лучше ничего больше не предпринимать. Игнорируем следующий пункт с шейдерами. Для работы с ним нужно больше опыта и желания экспериментировать. После первых удачных попыток вы обязательно вернётесь к шейдерам. Следующий шаг платный (5 долларов). Вам нужно загрузить шейдеры McFly's Patreon (если считаете, что можете не платить, ищите шейдеры на торрентах, они там уже давно лежат). Далее копируем папки «Shader» и «Textures» в каталоги с игрой с заменой файлов. На этом всё, приятной игры.

P.S. Не спешите. Внимательно изучите инструкцию здесь и на официальных сайтах, это в ваших интересах.