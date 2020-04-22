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Культовая игра Dark Souls получила продвинутый пакет 4К-текстур, созданных нейросетью ESRGAN

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Время от времени в сети появляются глобальные модификации, которые дают шедеврам былых лет новый шанс стать популярными, завоевав себе признание среди молодых геймеров. Изменениям подвергаются текстуры, тени, полностью перерабатываются модели, накладываются шейдеры. В конце концов, в игры добавляют модную трассировку лучей. 

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Как правило, большинство энтузиастов делают модификации вручную, используя для этого популярные графические программы. Сегодня стало известно об окончании разработки новой DSR 2020 Textures для культовой игры Dark Souls. По словам разработчика, он использовал как ручную обработку  изображений, так и продвинутый ИИ – ESRGAN, который выполнил значительную часть работы. Немаловажно и то, что модификация не вступает в конфликт с популярными модами, а также не нарушает условий онлайн-версии игры.

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Энтузиаст уточнил, что даже на мониторе с разрешением 1080р изменения будут заметны невооружённым глазом. Однако, модификация предназначена для 2К и 4К-мониторов. Разработчик надеется, что его работа позволит геймерам увидеть полюбившуюся игру в новом свете. По заверению источника материала, новая модификация для игры Dark Souls доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Однако, по ссылке доступны только файлы для ПК. 

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