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Xiaomi работает над смартфоном с оригинальным дизайном, часть экрана которого будет поворачиваться на 180 градусов

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В последние годы все телефоны превратились в безликие прямоугольники с минимальными рамками вокруг дисплея. С одной стороны, это хорошо, поскольку большой дисплей без лишних элементов дизайна – это несомненный плюс. Между тем, появляются и некоторые инновации. Ужасная чёлка сменилась каплевидным вырезом, который начал медленно мигрировать в незаметную точку в правом или левом верхнем углу смартфона. Другой инновацией стали выдвижные камеры, а также телефоны с гибкими складывающимися экранами. Очередную попытку сделать что-то необычное решила совершить Xiaomi.

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В новом патенте указывается на смартфон с вращающимся на 180 градусов блоком камер. Если пользователю нужно сделать селфи – он поворачивает модуль в свою сторону и делает снимок. Такой подход немного напоминает Samsung Galaxy A80, камера которого выдвигается, а после поворачивается. Однако у телефона от Xiaomi есть одно очень существенное различие. Дело в том, что при желании часть дисплея можно оставить на тыльной стороне. Это сразу же увеличивает количество сценариев использования подобной технологии. 

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Появится ли смартфон с подобным принципом вращения камеры, неясно. Вполне возможно, уже через год технологии будут достаточно зрелыми, чтобы можно было разместить полноценную камеру под дисплеем без ухудшения качества снимков. Пока же даже такая идея выглядит свежо. 

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