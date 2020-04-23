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Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия

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Полупроводниковый гигант Micron уже длительное время выпускает продукты под брендом Crucial. На стороне компании огромные мощности и глубокие инновации, которые позволяют компании находиться в авангарде отрасли. Сегодня пресс-служба Micron проинформировала журналистов о выпуске нового продукта – линейки производительных SSD Р5, которые, по мнению вице-президента компании, являются наиболее продвинутым продуктом в отрасли.

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Если сравнивать новинку с накопителями игровых приставок следующего поколения, то Microsoft Xbox Series X будет явно медленнее. Согласно заявленным характеристикам, Р5 получит скорость чтения и записи на уровне 3400 и 3000 Мб/с соответственно. Sony Playstation 5 быстрее, но нам в данном случае интересна цена новой линейки. Цена накопителя объёмом 250 Гб стартует с отметки 55 долларов. Стоимость на модели от 512 Гб до 2Тб пока неизвестна, но, судя по имеющейся информации, она будет очень низкой, учитывая, что все SSD работают на самом современном PCIe 4.0. 

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Возможно, перед нами не только одна из наиболее производительных, но и одна из самых недорогих линеек накопителей на рынке. Производитель позиционирует новые SSD в качестве идеального геймерского решения. Что же, на этот раз нам нечего возразить на такие заявления. Появления накопителей в магазинах ожидается в ближайшее время, все SSD получат пятилетнюю гарантию. 

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littleleshy
02:58
QLC вроде не достигает таких скоростей никак. Вообще никак.
Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия
Zone Archive-Fan
02:56
Звук активации? Там нет никакх звуков активации.
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