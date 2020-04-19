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Энтузиаст установил на Skyrim более 500 модификаций, добавив в культовую игру трассировку лучей и 4К-графику нового поколения

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Совсем недавно мы писали о том, как энтузиаст установил на игру The Witcher 3: Wild Hunt более 50-ти модификаций. Игра получилась атмосферной, а графика заиграла новыми красками. Кажется, уже ничто не способно удивить видавших виды читателей. Но, буквально несколько дней стало известно о новом подвиге одного из блогеров Youtube, который умудрился внедрить в одну ил лучших РПГ всех времён и народов – Skyrim более 500 модификаций. 

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Перечислять все установленные модификации нет никакого смысла. Их слишком много. Как отмечает сам автор, это в значительной части замедлило игру. Это значит, что обновлённая The Elder Scrolls V: Skyrim стала очень тяжёлой и потребует мощного железа. По сообщениям автора, текстуры заменили каждый камень в игре. Модификации настолько глобальны, что игра кажется неузнаваемой. Skyrim стал поддерживать 4К разрешение с полностью обновлённой графикой. Появилась реалистичная погода, а главное: он теперь поддерживает трассировку лучей. 

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Самым сложным, по словам автора, было заставить все моды работать без конфликтов. Порой на это уходят недели. Что до обновлённого Skyrim, то настоящий NextGen вы можете увидеть на видео. Прежде чем критиковать, убедитесь, что ваш монитор поддерживает разрешение 2К. 

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