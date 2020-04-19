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Лучшие программы и утилиты для тестирования компьютера для экспертов и новичков за апрель 2020 года

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Желание протестировать свой компьютер возникает нечасто. Однако, бывает и так, что это вызвано необходимостью. Какая бы у вас ни была причина, важно иметь под рукой целый набор тестов, которые выручат в любой момент, позволяя получить наиболее полную информацию о вашем железе. Сегодня мы не будем углубляться в описание тех или иных программ, ограничившись описанием их сильных сторон. Больше информации о каждой из представленных утилит вы можете получить в оригинальном материале

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Мониторинг ПК

CPU-Z: простоя и понятная программа, позволяющая узнать множество сведений о процессоре, материнской плате, памяти вашего ПК.

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GPU-Z: делает то же, что и программа выше, но только с вашей видеокартой. 

HWiNFO: продвинутая утилита, которая позволяет узнать множество деталей о вашем компьютере. Имеет неудобный интерфейс, от чего пользуется низкой популярностью.

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Speccy: упрощённый вариант. Кажется, он слишком простой и немного неудобный. 

AIDA64: одна из наиболее продвинутых утилит. Имеет множество настроек и огромную фанатскую базу.

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HWMonitor: проще и удобнее многих конкурентов. Расскажет о температуре вашего ПК.

Open Hardware Monitor: продвинутая версия предыдущей утилиты. На любителя, полностью бесплатна.

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I-Nex: бесплатная программа, которая даёт базовые сведения о ПК.

Тесты

SiSoft Sandra 20: легендарная программа, которая полностью заслужила свой статус.

PCMark 10: тестирует ваш ПК с шиком. За большинство тестов придётся заплатить. 

3DMark: ещё одна популярная программа, без которой не обходится ни один обзор видеокарт.

Cinebench 20: стала популярна в последнее время. Даёт честные, исчерпывающие сведения о производительности вашего процессора.

Basemark GPU: пользуется низкой популярностью у экспертов. Подойдёт для сравнения своей видеокарты с аналогами.

OCCT (Overclock Checking Tool): полезна, когда вам нужно увидеть параметры вашего ПК после разгона.

Geekbench 5: даёт отличную информацию о производительности вашего процессора.

Novabench: интересная программа. Малоизвестна. Имеет ужасный интерфейс, но очень внушительные возможности.

Phoronix Test Suite: только для продвинутых пользователей. 

7-Zip: обычный эталонный тест.

CrystalDiskMark: расскажет, насколько быстр ваш накопитель. 

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