Первый трейлер игры для приставки PlayStation 5 с трассировкой лучей разочаровал критиков и обычных пользователей
Выхода игровых приставок следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X ждут миллионы фанатов. Прежде всего консоли должны принести улучшенную графику, новые игры и сервисы. Но, пожалуй, наиболее важное – это трассировка лучей, которая должна дать невероятные ощущения от долгожданного NextGen. Сегодня в сеть попало видео, которое вызывает неоднозначную реакцию.
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На YouTube появился трейлер игры Observer: System Redux, которая была выпущена в 2017 году. Судя по всему, нас ждёт ремастер, который получит улучшенные текстуры 4К. Авторы демонстрируют обновлённую графику и трассировку лучей. Прежде чем мы продолжим, изучите видео самостоятельно. Есть сравнение с оригиналом, а также просто фрагмент трейлера для приставки PlayStation 5.
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Трассировка лучей видна невооружённым взглядом. Отражения, лучи и освещение – всё это и многое другое является прерогативой дорогих видеокарт от NVIDIA. Но самое главное: всё это будет доступно в конце текущего года в формате игровой приставки. Разработчики говорят о стабильных 4K@60 fps, которые будет гарантировать новая консоль. Тем не менее, многие эксперты остались откровенно недовольны картинкой. Ещё более критичны оказались обычные пользователи, которые открыто заявили, что игра 2017 года выглядит лучше.
рекламаА как вам кажется, трейлер для PlayStation 5 действительно так плох? Возможно, всё дело в завышенных ожиданиях, и нас ждёт привычное «мыло», к которому давно уже привыкли консольщики, и которое режет глаз приученных к геймерским видеокартам за 1000 долларов обладателям ПК.
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