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Выхода игровых приставок следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X ждут миллионы фанатов. Прежде всего консоли должны принести улучшенную графику, новые игры и сервисы. Но, пожалуй, наиболее важное – это трассировка лучей, которая должна дать невероятные ощущения от долгожданного NextGen. Сегодня в сеть попало видео, которое вызывает неоднозначную реакцию.

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На YouTube появился трейлер игры Observer: System Redux, которая была выпущена в 2017 году. Судя по всему, нас ждёт ремастер, который получит улучшенные текстуры 4К. Авторы демонстрируют обновлённую графику и трассировку лучей. Прежде чем мы продолжим, изучите видео самостоятельно. Есть сравнение с оригиналом, а также просто фрагмент трейлера для приставки PlayStation 5.

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Трассировка лучей видна невооружённым взглядом. Отражения, лучи и освещение – всё это и многое другое является прерогативой дорогих видеокарт от NVIDIA. Но самое главное: всё это будет доступно в конце текущего года в формате игровой приставки. Разработчики говорят о стабильных 4K@60 fps, которые будет гарантировать новая консоль. Тем не менее, многие эксперты остались откровенно недовольны картинкой. Ещё более критичны оказались обычные пользователи, которые открыто заявили, что игра 2017 года выглядит лучше.

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А как вам кажется, трейлер для PlayStation 5 действительно так плох? Возможно, всё дело в завышенных ожиданиях, и нас ждёт привычное «мыло», к которому давно уже привыкли консольщики, и которое режет глаз приученных к геймерским видеокартам за 1000 долларов обладателям ПК.