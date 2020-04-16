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Процессоры AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 4 ожидаются в 2021 году. Скорее всего вначале мы увидим линейку серверных EPYC, а уже в 2022 массовые настольные Ryzen 5000. Ключевыми особенностями новых чипов будет 5-нм техпроцесс и переход на новую оперативную память DDR 5. Как стало известно, согласно последним соглашениям между AMD и TSMC, красные получат эксклюзивный контракт на поставку чипов по улучшенному техпроцессу TSMC Enhanced 5-нм.

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В первую очередь это значит, что AMD получит значительное преимущество перед конкурентами, поскольку эта технология превосходит первоначальную 5-нм от тайваньской компании. Согласно последним договорённостям, AMD получит дополнительные + 20 000 12-дюймовых пластин в месяц. Таким образом вместе с Apple AMD получит эксклюзивные поставки. Ниже приведены официальные данные прироста производительности процессоров Ryzen 5000 по сравнению с текущими чипами.

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Сложно сказать, каким будет прирост производительности, но то, что это будет огромный скачок, не вызывает сомнений. Что на это ответит Intel, пока неясно. У синих впечатляющие планы, однако смогут ли они уложиться в свои же сроки, большой вопрос. До сегодняшнего дня у них это выходило плохо.