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Эмулятор RPCS3 существует уже много лет. За это время команда энтузиастов смогла добиться значительных успехов. На данный момент он поддерживает 3 117 игр для некогда популярной консоли. При этом, около 57% всех этих проектов отлично оптимизированы. В них держится стабильный fps, а главное – их можно пройти от начала до конца. Это позволяет владельцам обычных компьютеров поиграть в культовые серии, некогда ставшие визитной карточкой и эксклюзивами для консоли PlayStation 3.

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В последнее время большой популярностью в играх пользуется технология трассировки лучей. С лёгкой руки NVIDIA подобная возможность скоро появится и на приставках следующего поколения. Разработчики уже не раз демонстрировали, как при помощи трассировки лучей даже такие примитивные игры, как Minecraft, превращаются в настоящие шедевры. Видимо, разработчики эмулятора решили попробовать, как будет выглядеть культовая Uncharted Drake's Fortune с трассировкой лучей.

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Это стоит увидеть. Игра заиграла новыми красками, а ведь она создана в 2007 году. Будем надеяться, что ребята не остановятся на достигнутом, ведь их пример может подтолкнуть крупные компании на реализацию трассировки лучей в своих старых проектах. А уж если несколько энтузиастов смогли добиться таких впечатляющих результатов в дебютном проекте, то гигантские игровые студии с мощными нейросетями и ИИ способны и не на такое.