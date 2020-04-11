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Китай переходит на собственные процессоры – на очереди отечественный чип для майнинга криптовалюты

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Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
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Наверняка наши постоянные читатели уже знакомы с циклом материалов о китайских процессорах и операционных системах. Новички могут перейти по нескольким ссылкам, узнав об этом много любопытных подробностей (1, 2, 3). Стоит отметить, что китайские ОС и чипы развиваются интенсивными темпами. Ещё 10 лет назад это были примитивные продукты, о которых никто всерьёз не говорил. Сегодня перед нами целая плеяда, которая конкурирует не только между собой, но и с Intel и AMD. На данном этапе конкуренция наблюдается только на китайском рынке. Однако, как только количество перерастёт в качество, нескончаемый поток недорогих мощных китайских чипов захлестнёт планету. 

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Пока это отдалённая перспектива. Тем не менее, мы уже упоминали, что китайский продукт дешевле американского. Возможно, именно поэтому компании из поднебесной собираются заменить процессоры Intel и AMD на собственные разработки. Так, 11 апреля стало известно, что компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и Canaan Technology завершили внутреннее тестирование нового чипа для майнинга. 

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Здесь важно обратить внимание, что Canaan Technology является мировым лидером по производству специализированных решений для шахтёров – ASIC. Неизвестный чип изготовлен по 14-нм техпроцессу. Согласно официальным данным, планируется выйти на 9 тысяч устройств к июлю и 15 тысяч в декабре. Это не та цифра, которая должна пугать конкурентов, но важно понимать, что это только начало. 

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