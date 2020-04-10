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Цикл разработки версий операционной системы Windows 10 устроен таким образом, что ещё задолго до выхода предварительной сборки, инсайдеры получают доступ к одной из следующих версий. О выходе 2004 в марте-апреле было известно как минимум за 3-4 месяца. Никто не знает, почему планы Microsoft изменились, А это значит, что в текущем месяце ждать выхода новой версии ОС не стоит.

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Утром 10 апреля началось распространение обновления KB4552455, сам же номер следующей версии Windows 10 был изменён на Build 19041.173. Новая сборка носит внутреннее кодовое название Марганец, однако пользовательская версия поступит под именем Windows 10 2020 May. Таким образом стало известно, что именно май значится точкой распространения новой версии ОС.

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