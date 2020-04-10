Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стала известна точная дата выхода большого обновления Windows 10 – 2004

для раздела Блоги
2
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Предложение дня - Ryzen 3990X за 340 тысяч рублей
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Цикл разработки версий операционной системы Windows 10 устроен таким образом, что ещё задолго до выхода предварительной сборки, инсайдеры получают доступ к одной из следующих версий. О выходе 2004 в марте-апреле было известно как минимум за 3-4 месяца. Никто не знает, почему планы Microsoft изменились, А это значит, что в текущем месяце ждать выхода новой версии ОС не стоит.

реклама

Утром 10 апреля началось распространение обновления KB4552455, сам же номер следующей версии Windows 10 был изменён на Build 19041.173. Новая сборка носит внутреннее кодовое название Марганец, однако пользовательская версия поступит под именем Windows 10 2020 May. Таким образом стало известно, что именно май значится точкой распространения новой версии ОС.

реклама

Получить обновление можно будет традиционным способом – через встроенную программу Windows Update или скачать образ ISO с официального сайта (такая возможность уже давно доступна, однако версия там всё ещё не финальная). Среди ключевых изменений значатся: возможность восстановления системы из облака, продвинутый диспетчер задач и многие другие функции. О том, что может ещё ждать пользователей операционной системы Windows 10 можно почитать в нашем материале конца марта 2020 года. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
47
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
9
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
8
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
3 апреля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
98
Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81
9
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от ASUS получили новую версию BIOS, которая позволит значительно увеличить производительность
3
В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
12
AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
13
Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
22
Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене
+
AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
11
Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
5
Настольные процессоры AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" 4-го поколения будут выпущены в октябре 2020 года
43
AMD рассказала о преимуществах своих геймерских видеокарт Radeon RX 5000 и процессоров Ryzen 3000
12
Список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 и Android 11
13
К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
31
Мод с искусственным интеллектом для The Witcher 3 получил обновление и дополнительные возможности
3
Глава Sony рассказал о сроках запуска PlayStation 5, уточнив время её официальной презентации
+
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
8
В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами
9
Стоимость AMD Radeon RX 5500 XT упала до 170 долларов
5
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
7
Linux-сервера на протяжении многих лет взламывались хакерами — исследование Blackberry
20

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
374
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
47
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
43
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
9
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
12
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
9
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
27
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
6
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
7
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
21

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
11:17
Лоу-настройки на мыловарнях этих с просадками до 15 будет им за счастье. Консольщики абсолютно точно будут страдать. Как обычно.
Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 далеко не сразу
Kyle Reeze
11:14
И шо все эти твои тайные знаки означают?
Стала известна точная дата выхода большого обновления Windows 10 – 2004
Валерий
11:12
Тест несбалансированных систем нужен был? Кто будет в здравом уме на Coer i3 9350 ставить 2080Super? Бред...
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
Рушан Гибадатов
11:08
Конечно все понимаю, что можно вторички третички подбирать, но это бы еще минус в копилку 3600 райзена пошло бы. Так, что ораченное время на подбор аймингов пропорциональна получаемой производительно...
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
virus1
11:07
есть три комплекта на руках aes, два одноранговых и один двуранг. При 1.45в двуранг после 10 минут ТМ5 пирометром нащупал самую горячую точку радиатора в 53гр, конечно чипы больше нагрелись, но никаки...
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
Stron
11:06
Мдам, или ты толстишь без меры, или ни уха ни рыла. Ноутбучный чип, ничем не отличается от обычного, кроме низких частот и заниженного электропотребления и иногда меньшего объема l3, но при этом имеет...
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Елисей Творимиров
11:05
Видимо юрлица.
Новинка от ASUS для любителей старины — GeForce GT 710, видеокарта в стиле ретро
Елисей Творимиров
11:02
Пап, они первые начали.
Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2
enot52rus
11:02
а ещё именно РФ уничтожила динозавров, вызывает глобальное потепление и даже поговариют что сам лично В.В. Путин уничтожил племя Майя. А уж про зверства на майдане я вообще молчу, это тоже лично В.В. ...
К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
Каа
10:58
Напишите статейку, там и порассуждаем, почему греется Интел.
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем