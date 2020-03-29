Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На операционной системе Windows 10 работает уже больше 1 миллиарда компьютеров. Это больше, чем на любой другой ОС за всю историю. По прогнозам аналитиков, темпы роста будут только нарастать, ведь современные вызовы требуют новых решений, которые поможет реализовать машинное обучение, нейросети и продвинутые ИИ. В 2020 году должно выйти два больших обновления. Первое 20H1, получившее номер 2004, а второе – 20H2, не имеющего точной даты и наименования. Эксперты собрали все главные нововведения, которые прибудут к обычным пользователям за этот год. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

реклама

1. Новое меню «Пуск». Плитки – это одна из самых неприятных особенностей Windows 10. Microsoft долгое время отказывалась признать данную проблему, но, похоже, в этот раз всё будет по-другому. Ждать резких изменений не стоит, вначале нас ждут косметические правки, типа изменения границ и размеров блоков с появлением дневного и ночного режима, а там и до более глубоких изменений рукой подать.

реклама

2. Новый проводник. Ещё одна головная боль пользователей – это проводник. Чуть ли не в каждом критическом обновлении Microsoft умудрялась что-то в нём напортачить. Говорят, что новый проводник будет похож на то, что было показано в Win10X. Идёт унификация и упрощение.

реклама

Софтверный гигант собирается превратить привычную смену окна в нечто более продвинутое. Сообщается, что одним из привязанных окон будет поисковик Edge, а также удобное меню в виде ленты. Посмотрим, насколько всё это будет удобно в работе.

4. Продвинутый регулятор громкости. В планах Microsoft расширить возможности обычного регулятора громкости. При нажатии на него появится возможность поставить воспроизведение на паузу, а также добавят удобный ползунок. Сомнительное нововведение, но, почему бы и нет?

реклама

5. Работа с видеокартой. Сообщается, что Microsoft планирует расширить использование ресурсов видеокарты в привычных задачах, которые обычно решает процессор. Непонятно, как всё это будет реализовано. Информации об этом крайне мало, хотя, возможность и кажется потенциально интересной. Это далеко не все функции, которые получат пользователи в 2020 году.