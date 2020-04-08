Microsoft бесплатно раздаёт новую игру Gears Tactics всем покупателям устройств на процессорах Core i5 и выше
Когда фанаты AMD рассказывают о том, как прекрасно быть частью красной команды, они непременно указывают на программу «Raise the Game». Кроме игр щедрая AMD раздаёт доступ к сервису Xbox Game Pass на три месяца. Судя по всему, Intel вместе с Microsoft решили пойти навстречу геймерам, предложив им бесплатный доступ к новой игре Gears Tactics.
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Для того, чтобы получить бесплатный доступ к новой игре по легендарной вселенной Gears of War, нужно купить готовое устройство на базе процессора Core i5 и выше. На данный момент нет точных сведений, должен ли это быть ноутбук или компьютер от партнёров компании. Кроме того, не указано время прохождения акции. Также нет информации, будет ли раздача бессрочной и распространяется ли она только на чипы 10-го поколения. Одним словом, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Не будем строги, Intel нечасто была замечена в раздаче игр, так что первый опыт лучше, чем ничего.
рекламаЧто до самой игры Gears Tactics, то она представляет собой тактическую стратегию, в рамках которой нужно собрать отряд для борьбы со всевозможными врагами и крутыми боссами. Выход долгожданной игры запланирован 28 апреля на платформах: ПК и Xbox One. Владельцы PlayStation 4 традиционно лишены доступа к эксклюзивному контенту от Microsoft. Больше информации о новой игре можно почитать в оригинальном источнике.
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