Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft бесплатно раздаёт новую игру Gears Tactics всем покупателям устройств на процессорах Core i5 и выше

для раздела Блоги
1
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда фанаты AMD рассказывают о том, как прекрасно быть частью красной команды, они непременно указывают на программу «Raise the Game». Кроме игр щедрая AMD раздаёт доступ к сервису Xbox Game Pass на три месяца. Судя по всему, Intel вместе с Microsoft решили пойти навстречу геймерам, предложив им бесплатный доступ к новой игре Gears Tactics.

реклама

Для того, чтобы получить бесплатный доступ к новой игре по легендарной вселенной Gears of War, нужно купить готовое устройство на базе процессора Core i5 и выше. На данный момент нет точных сведений, должен ли это быть ноутбук или компьютер от партнёров компании. Кроме того, не указано время прохождения акции. Также нет информации, будет ли раздача бессрочной и распространяется ли она только на чипы 10-го поколения. Одним словом, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Не будем строги, Intel нечасто была замечена в раздаче игр, так что первый опыт лучше, чем ничего.

реклама

Что до самой игры Gears Tactics, то она представляет собой тактическую стратегию, в рамках которой нужно собрать отряд для борьбы со всевозможными врагами и крутыми боссами. Выход долгожданной игры запланирован 28 апреля на платформах: ПК и Xbox One. Владельцы PlayStation 4 традиционно лишены доступа к эксклюзивному контенту от Microsoft. Больше информации о новой игре можно почитать в оригинальном источнике

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
33
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
56
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
17
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
25
В магазине Microsoft бесплатная раздача множества игр, включая серию Subway Simulator
19
Уникальная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition» была продана с аукциона за 6129 долларов
46
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
27
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
10
8-ядерный процессор Intel Core i9 10980HK оказался на 54% производительнее в играх, чем флагманы предыдущих поколений
13
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
8
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
87
Большое тестирование флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti – на что способна лучшая видеокарта 2015 года в современных играх по версии Тechspot
4
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
31
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
26
AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
5
Sony представила геймпад для PlayStation 5
29
Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81
4
Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
38
GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE
15
Microsoft представила обновленное меню Пуск
13
Ветераны DayZ трудятся над новым крупным «выживачом»
1

Популярные статьи

Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
44
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
66
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
4
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
106
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
50
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
52
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
33
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
3

Сейчас обсуждают

Alexander Yesaulkov
19:38
Еще одна из самых хардкорных игр того времени - ''Toxic Crusaders''
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Saint_Diver
19:30
Тут разница в процессоре не даст такого выигрыша, как разница в производительности видеокарт.
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Batareykin
19:22
пока не уплыли на дно пытаются махать руками
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Ляд
19:21
Кто выбирал "это" для пошаговой икс-комщины??? Хорошо, Шерлок Холмса не приплели. Хотя..., ещё не всё потеряно. :)
Company of Crime — тактическая стратегия от 1C Entertainment с рукопашными боями в Лондоне 1960-х
Batareykin
19:20
Где рабочие платформы для сравнения? Где видео с них ? В таблицах эксель все хорошо
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Batareykin
19:17
Это практически идентично первому каналу на первом канале
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
C0RR30N
19:17
Ваши тупые редиректы не открываются в FF
Microsoft бесплатно раздаёт новую игру Gears Tactics всем покупателям устройств на процессорах Core i5 и выше
mimigen
19:16
Поплачь. Тяжко умение говорить нормальным языком. Ох, тяжко! Я - терпеливый, научу.
EVGA засветила выборочные характеристики платы на основе Intel Z490
Batareykin
19:16
автору не надоело?
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
dima2zima
19:14
Термоядерные ракеты спасут мир от этой напасти.
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем