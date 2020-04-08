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Когда фанаты AMD рассказывают о том, как прекрасно быть частью красной команды, они непременно указывают на программу «Raise the Game». Кроме игр щедрая AMD раздаёт доступ к сервису Xbox Game Pass на три месяца. Судя по всему, Intel вместе с Microsoft решили пойти навстречу геймерам, предложив им бесплатный доступ к новой игре Gears Tactics.

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Для того, чтобы получить бесплатный доступ к новой игре по легендарной вселенной Gears of War, нужно купить готовое устройство на базе процессора Core i5 и выше. На данный момент нет точных сведений, должен ли это быть ноутбук или компьютер от партнёров компании. Кроме того, не указано время прохождения акции. Также нет информации, будет ли раздача бессрочной и распространяется ли она только на чипы 10-го поколения. Одним словом, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Не будем строги, Intel нечасто была замечена в раздаче игр, так что первый опыт лучше, чем ничего.

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