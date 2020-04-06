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Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году

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Многие современные игры в буквальном смысле задыхаются. Им тесно, ведь самая быстрая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti с трудом вытаскивает некоторые проекты в разрешении 4К@60fps. Несколько подобных случаев можно найти по ссылкам (1,2,3). Возможно, именно с этим связано то, что 65% всех геймеров в Steam предпочитают играть на мониторах, имеющих разрешение 1080р. 

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Прежде всего немного статистики: менее 25% всех геймеров имеют видеокарту с 8-ю и более гигабайтами памяти. Все остальные довольствуются гораздо меньшим количеством. Не стоит забывать, что среди этих 25% много владельцев видеокарт Radeon RX 570 и RX 580, которые просто невозможно назвать быстрыми. А значит, для большинства геймеров монитор с разрешением 2К и 4К для игр бесполезен.

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Если сложить всех геймеров Steam, имеющих мониторы с разрешением выше чем 1080р, то выйдет около 10%. Возможно, именно столько владельцев видеокарт серий GeForce RTX и Radeon RX 5700, которые способны обеспечить комфортную игру в разрешениях 2К и выше. Абсолютное большинство благополучно сидит на 1080р. Судя по всему, дело совсем не в цене таких мониторов, ведь многие качественные матрицы стоят гораздо меньше 1 000 долларов. Геймеры читают обзоры, видят цены на флагманские видеокарты, понимая, что даже GeForce RTX 2080 Ti не справляется с играми на максималках в 4К@60fps. Будем надеяться на то, что ситуация изменится с выходом следующих поколений видеокарт как от AMD, так и от NVIDIA. Если же и они не смогут предложить значительный прирост производительности, разрешение 1080р ещё долгие годы будет оставаться основным для геймеров всей планеты. 

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