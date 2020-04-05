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Отвоевав рынок настольных компьютеров, AMD отнимет у Intel и рынок ноутбуков – Нardwaretimes

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В начале апреля Intel и AMD выпустили новые линейки процессоров для ноутбуков. У синих получились горячие быстрые процессоры, тактовая частота которых способна уходить за 5 ГГц. Эксперты полагают, что это приведёт к троттлингу, который в свою очередь снизит производительность в реальных задачах. Что до красных, то чипы Ryzen 4000-й серии демонстрируют высокую производительность, отличную энергоэффективность и мощное графическое ядро. Эксперты Нardwaretimes уже получили в своё распоряжение несколько моделей ноутбуков и готовы рассказать нам о том, кто будет лидером в 2020 году.

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Ноутбуки с каждым годом становятся всё популярнее. Особенно активно раскупают игровые модели, которые, при гораздо более высокой стоимости, имеют компактный размер, небольшой вес, высокую производительность и качественные дисплеи. Именно на этом направлении состоится новые виток борьбы за покупателя, ведь на рынке ноутбуков безраздельно властвует Intel. Судя по всему, синим придётся подвинуться.

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Как вы могли догадаться, Asus ROG Zephyrus G14 оснащён тем самым Ryzen 9 4900HS, а Dell G7 15 работает на Core i7-9750H. Эксперты оптимистичны по поводу способности AMD отнять у Intel значительную долю рынка настольных процессоров. По их мнению, такая же ситуация случится и на рынке ноутбуков. Интегрированная графика в чипах красных гораздо мощнее, а процессоры холоднее, что позволяет им избежать троттлигна, который способен подрезать крылья новому поколению чипов Intel. 

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Твоя мамка
15:26
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Herzog
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Roditch
15:21
Можно, но это капитализм. Хотели бы, уже камни из германия делали, а не кремния.
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Johan_888
15:21
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RussianNeoguy
15:19
Вот только жаль этого художника не возьмут даже в качестве концепт-арт артиста в такие проекты как звездные войны.
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Андрей Фёдоров
15:19
И где же тут маска за 2бакса интересно?
Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска Xiaomi AirPOP, дрон с 4к и другое
Ralari
15:18
+1000
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Ralari
15:17
Слабо на глаз отличить 8 потоков от 10 или 12?
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