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В начале апреля Intel и AMD выпустили новые линейки процессоров для ноутбуков. У синих получились горячие быстрые процессоры, тактовая частота которых способна уходить за 5 ГГц. Эксперты полагают, что это приведёт к троттлингу, который в свою очередь снизит производительность в реальных задачах. Что до красных, то чипы Ryzen 4000-й серии демонстрируют высокую производительность, отличную энергоэффективность и мощное графическое ядро. Эксперты Нardwaretimes уже получили в своё распоряжение несколько моделей ноутбуков и готовы рассказать нам о том, кто будет лидером в 2020 году.

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Ноутбуки с каждым годом становятся всё популярнее. Особенно активно раскупают игровые модели, которые, при гораздо более высокой стоимости, имеют компактный размер, небольшой вес, высокую производительность и качественные дисплеи. Именно на этом направлении состоится новые виток борьбы за покупателя, ведь на рынке ноутбуков безраздельно властвует Intel. Судя по всему, синим придётся подвинуться.

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Как вы могли догадаться, Asus ROG Zephyrus G14 оснащён тем самым Ryzen 9 4900HS, а Dell G7 15 работает на Core i7-9750H. Эксперты оптимистичны по поводу способности AMD отнять у Intel значительную долю рынка настольных процессоров. По их мнению, такая же ситуация случится и на рынке ноутбуков. Интегрированная графика в чипах красных гораздо мощнее, а процессоры холоднее, что позволяет им избежать троттлигна, который способен подрезать крылья новому поколению чипов Intel.