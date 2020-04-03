16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
На этой недели в продажу поступили ноутбуки на основе нового 10-го поколения процессоров Intel Core. Эксперты уже высказывали свои сомнения относительно способности большинства моделей достигать заявленных тактовых частот на уровне 5 ГГц. Всё дело в устаревшем 14-нм техпроцессе и слишком высоком TDP, которые требует продвинутой системы охлаждения.
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Между тем, современные геймерские ноутбуки слишком маленькие, чтобы вместить мощный кулер. Особенно впечатляет флагманский процессор Core i9-10980HK, тактовая частота которого доходит до 5.3 ГГц. Эксперты уже получили в руки ноутбуки с таким процессором, сообщая о невероятной прожорливости синего чипа. Так, при достижении тактовой частоты в 5.3 ГГц, чип будет потреблять 135 Вт. Что любопытно, существуют модели геймерских ноутбуков, которые построены на базе настольных процессоров с пониженными тактовыми частотами. К примеру, XMG APEX 15 имеет 16-ядерный чип AMD Ryzen 9 3950X. Так вот, сообщается, что при работе на максимальной тактовой частоте в 3.7 ГГц он потребляет всего 75 Вт, что в 2 раза меньше конкурента от Intel. Что любопытно, у процессора AMD при этом в 2 раза больше ядер: 16 против 8.
рекламаЭксперты советуют всем, кто планирует купить ноутбук на процессоре Core i9-10980HK, не волноваться. Скорее всего такое потребление вы почти никогда не увидите. Всё дело в том, что максимальная тактовая частота 5.3 ГГц доступна только если температура чипа будет не выше 65 градусов.
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