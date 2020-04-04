Медики сообщают, что 15% кошек в Ухане больны коронавирусом – что будет с собаками и другими питомцами – советы экспертов
Эпидемия коронавируса в самом разгаре. Десятки стран парализованы. Во многих объявлен всеобщий карантин. На улицу можно выходить только в аптеку и за продуктами. Есть небольшое исключение: несколько раз в день разрешено гулять с домашним питомцем. Совсем недавно китайские власти сообщили, об окончании эпидемии в Ухане. Город открыт, а миллионы людей возвращаются к работе. Между тем медиков привлекла опасная статистика: в городе начали гибнуть кошки. Взяв пробы на коронавирус они увидели, что множество домашних питомцев инфицированы коронавирусом второй группы.
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Прямо сейчас таких кошек не менее 15%. По данным на четвёртое апреля известно, что репликация вируса у собак, свиней, кур, уток и других домашних животных находится на минимальном уровне. Нельзя сказать, что они не могут заразиться, но массового характера это явление пока не приобрело. Чего не скажешь о кошках. Инфекция у них передаётся во время дыхания – воздушно-капельным путём. Это значит, что больная бездомная кошка способна заразить всех животных, входящих в ареал её обитания.
рекламаВ настоящее время медики заявляют, что коронавирус не передаётся от животных к человеку. И это хорошая новость. Однако, никто не исключает, что, если множество животных заболеет, вирус сможет мутировать, как это уже было с летучей мышью, которая официально и передала коронавирус первому носителю – человеку.
рекламаP.S. Медики советуют беречь своих домашних питомцев. Старайтесь не выгуливать их в траве, где до этого прошло множество других собак и кошек. Особенно опасайтесь высокой травы. Кроме того, мойте им лапы по приходе с улицы. Будет неплохо, если ваш питомец будет одет, это снизит риск попадания вируса на шерсть.
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