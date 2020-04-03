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ВОЗ официально порекомендовала людям во время карантина больше играть. И это после того, как сама организация признала компьютерную зависимость и зависимость от игр болезнью. По всей видимости эксперты полагают, что проблемы с зависимостью можно будет решить потом, а спасать людей от заражения нужно прямо сейчас.

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Количество пользователей в Steam рекорды. Ещё несколько дней и пиковая активность перевалит за 24 миллиона одновременно играющих. При этом, ещё месяц назад геймеров было меньше 20 миллионов. На фоне этого должно было возрасти количество компьютеров, работающих на операционной системе Windows 7. Однако, как это ни странно, «Семёрка» не просто падает, она снова обрушилась.

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На начало апреля было зафиксировано самое большое падение доли Windows 7 среди геймеров. На данный момент их всего 6.67%. Что до количества ушедших на другие ОС, то цифра составляет 5.72%. Относительно спокойно себя чувствует Windows 8.1, которая держится на уровне 2.15%.

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Будущее геймеров, до сих пор остающихся на устаревшей ОС Windows 7, туманно, а падение достигло рекордных цифр. Ещё несколько месяцев, и старая добрая «Семёрка» присоединится к Windows 8 на скамье запасных.