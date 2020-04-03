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Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 выложен на Youtube, но разработчики об этом узнали не сразу

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Совсем недавно мы писали, что в честь 13-летия игры Тень Чернобыля разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сделать всем фанатам небольшой подарок. К сожалению, вместо трейлера или хотя бы набросков и изображений нам подсунули унылую картинку, которая может вообще никак не относиться к будущей игре. Фанаты были разочарованы, а разработчики снова пообещали открыть завесу тайны в 2020 году. 

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1-апрельские розыгрыши окончились. Наступило 2 апреля. Неожиданно по сети поползли слухи о новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2. Поля, колючка, сталкеры – словом всё то, что мы уже сотни раз видели в оригинальной игре и фанатских модах. 

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После выяснения природы появления трейлера оказалось, что он не принадлежит перу создателей игры и является фейковым. Это официально подтвердили разработчики игры, заявив, что это обычная подделка. Что любопытно, канал на Youtube имеет такое же название, как и студия, работающая над самой игрой - GSC Game World. Как оказалось, у канала-подделки есть уже несколько подобных трейлеров, однако он до сих пор не забанен. Удивительная стойкость. Возможно ребятам из украинской студии самим лень делать трейлеры, а здесь бесплатная реклама. 

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В любом случае, новостей от разработчиков нет. Они над чем-то работают. Пока это тайна. Есть большие сомнения, что они вообще работают, но это не относится к делу и является личным мнением автора данного материала. А что по поводу многострадальной игры думают наши читатели? 

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