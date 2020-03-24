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Несколько лет назад один из авторов оригинальной серии S.T.A.L.K.E.R. Сергей Григорович анонсировал продолжение культовой игры. Стоит отметить, что уже тогда мало кто верил в успех проекта. Время шло, временами команда S.T.A.L.K.E.R. 2 делилась с игроками новыми модами, которые они нашли на просторах сети. Бывало они устраивали конкурсы, в которых разыгрывали ключи для самой первой версии игры. Ещё чаще просили преданных фанатов купить несколько старых игр, деньги от продажи которых пойдут на благое дело создания великого продолжения. Одним словом, ребята занимались всем, кроме разработки новой игры.

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Вчера исполнилось 13 лет с момента выхода «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». К этому великому событию разработчики решили подойти в полной боеготовности, а именно: нарисовать в Фотошопе картинку, на которой каждый настоящий сталкер найдёт ответы на терзающие его вопросы. Внимательно присмотритесь (изображение ниже). Разработчики утверждают, что перед нами первый взгляд, который срывает завесу тайны над проектом. Кроме того, это подарок, а как известно: дарёному коню…

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Разработчики пообещали создать настоящий шедевр, который будет достоин своего великого наследия. Также они заявили, что это будет не последним подарком в 2020 году. Выводы о ценности данного «подарочка» пусть каждый сделает сам. Мы же надеемся, что в следующий раз нам дадут что-то получше. Хотя, надежда тает с каждым днём.