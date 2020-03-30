Тестирование самого быстрого процессора для ноутбуков Ryzen 9 4900HS – триумфальное возвращение AMD от Тechspot
Долгое время сам факт существования процессора Ryzen 9 4900HS воспринимался несерьёзной шуткой. Его первые утеки демонстрировали слишком большой прирост производительности по сравнению с текущим поколением гибридных процессоров. Мало того, он с лёгкостью обходил такого титана как Core i9-9980H, который демонстрирует трёхкратное преимущество по сравнению с текущим мобильным флагманом Ryzen 7 3750H.
реклама
Одним словом, в возможность выпуска такого чипа верилось с большим трудом. Несмотря ни на что он был выпущен и протестирован экспертами Тechspot. Тестирование будет проходить в популярных бенчмарках, а также играх, чтобы показать его характеристики со всех сторон. Со спецификациями данного процессора можно ознакомиться из таблицы. Добавим, что он оснащён графическим чипом Vega с 8-ю вычислительными блоками.
реклама
реклама
реклама
Как видите, где-то преимущество огромное, а в других задачах можно заметить отставание. Давайте сравним графики синтетических тестов по двум процессорам.
реклама
Здесь всё становится на свои места. Разрыв между процессорами огромен. Что любопытно, Core i9-9980HK способен работать в режиме потребления до 90 Вт, что ему также не помогает против 45-ватного чипа от красных.
Что до игр, то у Intel здесь предложить нечего, а значит сравнение будет только с дискретными картами от NVIDIA. Как видите, графическая производительность нового процессора практически не уступает дискретным видеокартам среднего ценового диапазона.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила