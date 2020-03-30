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Долгое время сам факт существования процессора Ryzen 9 4900HS воспринимался несерьёзной шуткой. Его первые утеки демонстрировали слишком большой прирост производительности по сравнению с текущим поколением гибридных процессоров. Мало того, он с лёгкостью обходил такого титана как Core i9-9980H, который демонстрирует трёхкратное преимущество по сравнению с текущим мобильным флагманом Ryzen 7 3750H.

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Одним словом, в возможность выпуска такого чипа верилось с большим трудом. Несмотря ни на что он был выпущен и протестирован экспертами Тechspot. Тестирование будет проходить в популярных бенчмарках, а также играх, чтобы показать его характеристики со всех сторон. Со спецификациями данного процессора можно ознакомиться из таблицы. Добавим, что он оснащён графическим чипом Vega с 8-ю вычислительными блоками.

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Как видите, где-то преимущество огромное, а в других задачах можно заметить отставание. Давайте сравним графики синтетических тестов по двум процессорам.

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Здесь всё становится на свои места. Разрыв между процессорами огромен. Что любопытно, Core i9-9980HK способен работать в режиме потребления до 90 Вт, что ему также не помогает против 45-ватного чипа от красных.

Что до игр, то у Intel здесь предложить нечего, а значит сравнение будет только с дискретными картами от NVIDIA. Как видите, графическая производительность нового процессора практически не уступает дискретным видеокартам среднего ценового диапазона.