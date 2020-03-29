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Самая «прожорливая» видеокарта Nvidia GeForce GTX 480 показала горячий чип и старую пайку экспертам сайта Bilibili

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В далёком 2010 году Nvidia планировала выпустить новый флагман – GeForce GTX 480. На момент своего выхода это была продвинутая модель, основанная архитектуре Fermi на 40-нм техпроцессе и 384-битной шине. Чип получил огромную площадь ядра – 529 мм2, 3 100 миллиона транзисторов и 512 ядер CUDA. В качестве памяти значилась 1.5 Гб GDDR5. Несмотря на все эти продвинутые характеристики, а также на то, что GTX 480 была самой производительной картой на планете, она так и не поступила в продажу. 

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Как выяснилось, положение испортила прожорливость чипа. При максимальной нагрузке он потреблял 644 Вт, что поставило крест на массовых продажах. Инженерные варианты разошлись по рукам, а проект был свёрнут. Что любопытно, имея такие аппетиты, которые увеличили потребление GTX 470 на 43%, это привело в бусту в 6%. Как писали в 2010 году эксперты, такая ситуация привела бы к репутационным потерям зелёных. 

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После того, как о самой прожорливой карте забыли, казалось, что даже те несколько штук уже давно вышли из строя. Однако, один экземпляр сохранился, попав в руки экспертам сайта Bilibili. Рассмотреть его во всей красе, а также почитать о разборке и охлаждении, можно в оригинальном материале. К сожалению, тесты не проводились. Эксперты заявили, что, поскольку карта ненамного быстрее GTX 470, в этом нет смысла. Кроме того, нам было бы интересно посмотреть на её разгонный потенциал. Будем надеяться, эксперты проведут работу над ошибками, порадовав нас интересным чтивом. 

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Олег Анетько
01:40
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