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Не так давно эксперты протестировали множество актуальных видеокарт на новой популярной игре Doom Eternal. По их мнению, проект получился сбалансированным, но достаточно требовательным. Несмотря на это разработчикам удалось привести в порядок такой ключевой показатель как оптимизация. На высоких настройках даже наиболее бюджетные видеокарты смогли обеспечить приемлемые 60 кадров в секунду в разрешении 1080р.

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На этот раз эксперты Тechspot решили выяснить, как себя покажут видеокарты прошлых лет, а также недорогие карты, которые можно встретить на полках магазинов до сих пор. Тесты проходили в разрешении 1080р. В эксперименте принимало участие около 40 видеокарт.

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Начнём с хороших новостей: 20 видеокарт способно вытянуть новый Doom Eternal в 1080р на средних 60 fps с небольшими приседаниями, которые некритичны для восприятия. Что до остальной двадцатки, то владельцам таких видеокарт придётся делать выбор: или они должны понижать разрешение до 720р, или думать о покупке новой карты, поскольку многие из старичков откровенно пасуют перед новой игрой. Один из главных выводов, который можно сделать, изучая графики: вам понадобится 4 Гб памяти на видеокарте, а лучше берите с запасом, ведь скоро выйдут игровые приставки следующего поколения, которые поднимут стандарты графики и системных требований.