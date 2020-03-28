Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Задолго до начала продаж наши читатели уже смогли познакомиться со спецификациями игровой приставки PlayStation 5, а также с её примерной производительностью и играми, которые выйдут в первой волне. Единственным вопросом, который оставался – это точная цена и дата выхода, которая до сих пор неизвестна. Судя по всему, крупная сеть датских супермаркетов Foetex знает гораздо больше, чем эксперты и аналитики.

реклама

Сегодня на официальном сайте Foetex появилась возможность сделать предварительный заказ на долгожданную PlayStation 5. Сказать, что ценник демократичный, нельзя. 6 989 датских крон эквивалентны 1 043 долларам. Ясно, что цена не соответствует действительности, но это не мешает ритейлеру заявлять, что все, кто оплатит указанную сумму, 1 декабря получат свою приставку. На самом сайте дата начала продаж консоли указана концом ноября 2020 года.

реклама

Стоит отметить, что официальной информации на этот счёт нет. Ранее руководитель направления Microsoft Xbox Live на своём канале в Твиттер уже указывал дату выхода Xbox Series X на День Благодарения, что соответствует 26 ноября. После этого он изменил информацию, никак не комментируя свои действия. На фоне такой информации энтузиасты уже начали придумывать свой дизайн PlayStation 5, которой копирует внешний вид самой первой версии японской приставки.

реклама