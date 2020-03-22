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Анонс игровой приставки Xbox Series X вызвал восторг среди фанатов и множество похвал от экспертов. Консоль получила внушительные характеристики, которые оказались даже выше, чем сможет предложить PlayStation 5. Кроме того, благодаря новому API-интерфейсу, получившему яркое название DirectX 12 Ultimate, Microsoft удалось унифицировать создание игрового контента. Новый API станет единой платформой, которая позволит разработчикам экономить время и усилия, которые раньше уходили на портирование игр с игровой приставки на ПК.

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Одним словом, новая Xbox Series X выглядит впечатляюще и было бы неплохо узнать точную дату начала продаж, однако, такой секретной информацией никто, как правило, не делится заранее. По крайней мере, не делает это специально. 18 марта на страничке Ларри Гриба в Твиттере, который является одним из руководителей игрового направления Microsoft Xbox Live, появилась интересная информация о дате начала продаж консоли Xbox Series X.

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Судя по всему, продажи стартуют 26 ноября перед Днём Благодарения в США. Спустя какое-то время Ларри удалил своё сообщение, но оно уже успело разлететься по интернету. Ясно, что руководитель подобного ранга не может распространять фейковую информацию. Тем не менее, важно не забывать об эпидемии коронавируса, которая способна расстроить планы своевременного выхода игровых приставок.