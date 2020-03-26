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Задолго до того, как мы узнали о разработке игровых приставок следующего поколения, Sony и Microsoft договорились с AMD о спецификациях нового устройства. Со временем обе компании получили доступ к инженерным образцам нового APU, выбрав для себя наиболее оптимальную комплектацию и общую производительность. Эксперты полагают, что на данный момент счёт 1:0 в пользу Microsoft, консоль которой получила большую теоретическую производительность, чем оппонент от Sony. Между тем, даже несмотря на этот фактор, аналитики уверены, что победа будет за PlayStation 5. Давайте разберёмся, как такое может произойти.

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По мнению аналитиков, первые несколько месяцев спрос на игровые приставки превысит предложение. А значит, количество проданных консолей будет примерно одинаковым. А дальше всё решит первая линейка игр и эксклюзивы. Разбирать линейку от Microsoft нет никакого смысла, ведь по сути все игры будут дублироваться на ПК. А вот у Sony есть несколько сюрпризов: God of War 2, Spider-Man 2, следующая часть Horizon Zero Dawn, Killzone и Gran Turismo. И это далеко не весь список игр, которые будут только на PlayStation 5.

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Есть мнение, что в первый год ни один даже самый крупный разработчик не сможет использовать всю мощь Xbox Series X, а значит её преимущество будет только на бумаге. Обе компании уже смогли убедиться, что фанаты с большим удовольствием покупают продвинутые версии приставок. Пока разработчики научатся делать игры следующего поколения, выйдет PlayStation 5 PRO. Аналитики указывают, что в последнее время Microsoft купила множество студий, которые трудятся над большими проектами. Очень хочется верить, что игры получатся достойными.

Всё это справедливо лишь отчасти, на самом деле не стоит забывать о цене. Ведь, как известно, покупатель голосует рублём. Текущее поколение Xbox One имеет в два раза меньшие продажи, чем PlayStation 4. Немаловажную роль в этом сыграла цена на старте и неверное позиционирование. В конце концов, не стоит забывать об обратной совместимости. Для покупателей PlayStation 5 это дверь в десятки лучших игр последних пяти лет, которые к тому же стоят очень недорого, чего не скажешь о тех, кто купит Xbox Series X, игры для которой давно лежат в Steam или на торрентах.