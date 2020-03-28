Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
За последние несколько месяцев мы видели несколько утечек, которые предсказывали сроки выхода новых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии на новой архитектуре Ampere. Если наиболее ранние из них говорили о весне текущего года, как о вероятной дате анонса, то наиболее поздние указывают на август. Также утечки демонстрировали значительный прирост производительности по сравнению с текущим флагманом RTX 2080 Ti. В других сообщениях фигурировала карта RTX 3090, которая также претендует на звание лидера в следующем поколении продуктов от NVIDIA.
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Если подытожить все слухи, то становится очевидным, что анонс будет нескоро, а продажи представляются очень отдалённой перспективой. Последние слухи говорят о возможном анонсе новой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на одном из мероприятий в августе. Есть большие сомнения, что подобное мероприятие состоится, поскольку эпидемия в Европе и США только набирает обороты. А значит, всё может быть отменено.
рекламаСледующая информация касается начала продаж этих видеокарт. Так сообщается, что партнёры могут представить свои варианты RTX 3080 Ti и других младших моделей на выставке Computex 2020 28-30 сентября. Таким образом, раньше октября 2020 года новое поколение видеокарт в продажу не поступит. И это по самым оптимистичным подсчётам. Важно помнить, что, даже если эта информация получена из официальных источников, сроки могут быть передвинуты, ведь никто не знает, уйдёт ли коронавирус после прихода лета.
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