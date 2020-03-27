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Каждый раз, когда к нам приходит кризис, возникает простой вопрос: на что потратить скудные сбережения, которые складировались на чёрный день. В нашем сегодняшнем материале мы не расскажем вам о процессорах и видеокартах. Но точно разберёмся, что лучше купить: твердотельный накопитель или обычный жёсткий диск. Как обычно, на помощь приходят эксперты Нardwaretimes, которые помогут нам определиться с нелёгким выбором.

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Прежде всего стоит определиться, для чего будет использоваться наш накопитель, а также пройдёмся по преимуществах и недостатках HDD и SSD.

Скорость. Не секрет, что SSD гораздо быстрее. Особенно это чувствуется во время загрузки операционной системы и игр, кроме того, такая функция крайне важна в онлайн-играх, где имеет значение, кто быстрее прогрузится, ведь во многих ММОRPG промедление в несколько секунд оборачивается полным провалом. Однако, если вам не критично подождать 10 секунд, то подобное преимущество в играх будет почти незаметным. Особенно быстры накопители, поддерживающие самый новый стандарт PCIe 4.0. Скорость у многих из них достигает 5 000 Мб/с. Для понимания неэффективности такой технологии в домашних условиях советуем вам заглянуть в наш предыдущий материал.

Объём. Современные SSD имеют очень внушительный объём. Если постараться, то можно найти 4, 8 и более Тб. Одна проблема: цена такого накопителя будет слишком высокой. И это главный их недостаток. Если вы не стеснены в средствах, то такой накопитель станет вашим лучшим другом на ближайшие несколько лет, особенно, если он поддерживает стандарт PCIe 3.0, которого будет достаточно для любых задач.

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