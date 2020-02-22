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Об эффекте Плацебо слышали все. Точно также как многие согласны с тем, насколько эффективной может быть сила самоубеждения. Всё это давно и успешно используется маркетологами, которые стоят на страже самых крупных и успешных компаний. Ниже вы увидите результаты необычного эксперимента, который заставляет задуматься о том, насколько глупо верить маркетологам, пытающимся продать вам продукцию по завышенным ценам.

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Сразу оговоримся, нет никаких сомнений, что твердотельные накопители M.2 PCIe быстрее обычных SATA III. Однако, никто ведь не говорил, что разница будет заметна при ежедневном использовании, которое ограничивается игрой в несколько компьютерных тайтлов.

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WD Blue (M.2 SATA III) — 450 МБ/с;

Corsair MP300 (M.2 PCIe 3.0 x2) — 1500 МБ/с;

Corsair MP600 (M.2 PCIe 4.0 x4) — 4950 МБ/с.

Итак, мы советуем вам посмотреть видео самостоятельно. Если вам лень, то вот его условия и итоги. Известный техноблогер, имеющий более 10 миллионов подписчиков, установил три накопителя на три компьютера и позвал своих друзей, которые должны были определить, какой из них самый быстрый. Задачи, в которых проводились тесты, простые: игры и видеомонтаж. Вот накопители, участвующие в эксперименте:

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Результат удивил не только самого блогера, но и его друзей. Никто не угадал, где скрывался самый быстрый накопитель. Мало того, именно M.2 PCIe 4.0 x4 с рекордной скоростью 4950 МБ/с был назван самым медленным. А вот титул самого быстрого присудили недорогому WD Blue. Уверены, наши прозорливые читатели найдут объяснение этому, на первый взгляд, необъяснимому факту.